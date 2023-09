Le Honor 100 Pro s'annonce comme un véritable monstre : la marque chinoise prépare une sérieuse montée en gamme avec une sélection de matériel de haut vol.

Selon des fuites rapportées sur Digital Chat Station, le Honor 100 Pro devrait embarquer un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 12 à 14 Go de RAM. Il sera associé à une batterie de 550 mAh compatible charge rapide 100W.

Côté écran, on y trouverait une dalle AMOLED de 6,81 pouces en 2K, HDR+ et 120Hz. L'ensemble du châssis serait en alliage métallique et la partie photo miserait sur un téléobjectif de 32 MP pour un zoom x3.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été révélée pour l'appareil ni aucune information partagée concernant son prix.