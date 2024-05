La marque Honor poursuit son offensive sur le marché des smartphones en préparant de nouvelles gammes s'attaquant à divers segments. En amont de l'arrivée d'une nouvelle série Honor 200, elle lève le voile sur le modèle Honor 200 Lite qui ouvre le bal en jouant sur l'équilibre de ses caractéristiques et sur sa qualité au niveau photographique.

Avec son capteur photo principal de 108 mégapixels et son capteur à selfies de 50 mégapixels, il inaugure le point fort de l'ensemble de la gamme à savoir l'art de créer des photos portraits de qualité...sans se prendre la tête grâce à ses pré-réglages.

Se tirer le portrait ou celui de sa famille et de ses amis se fera ainsi très simplement et avec une belle qualité grâce à ses capteurs photo pensés pour cet usage.

Armé d'un zoom x3, le smartphone pourra flatter le rendu des visages tout en créant un bel effet bokeh (le flou d'arrière-plan) pour les mettre en valeur et tout en leur conservant des proportions naturelles et la précision des détails.

Un écran qui prend soin des yeux, un grand stockage

Le Honor 200 Lite pourra ensuite afficher le résultat sur son bel écran AMOLED de 6,7 pouces aux 4096 niveaux de luminosité et qui prendra soin de vos yeux avec son filtre lumière bleue, son mode circadien adaptant la température des couleurs selon le moment de la journée et son mécanisme anti-scintillement pour réduire la fatigue oculaire.

Oubliez les briques lourdes et encombrantes, le nouveau smartphone de Honor est léger comme une plume (166 g) et très fin (6,78 mm), ce qui ne l'empêche pas d'être certifié contre les chutes et les aspersions pour pouvoir vous suivre partout.

Le coloris Starry Blue du Honor 200 Lite n'est disponible qu'en précommande !

Avec 8 Go de RAM (+8 Go virtuels, optimisés grâce à Honor RAM Turbo) et 256 Go de stockage, le Honor 200 Lite pourra stocker un paquet de photos, vidéos et musique et accueillir des applications ludiques ou utiles.

Le smartphone est lancé avec Android 14 et la surcouche Magic OS 8.0 et ses fonctionnalités spécifiques épaulées par de l'intelligence artificielle : Magic Capsule, Magic Portal, Magic Lock Screen...

Lancé en coloris Black et Cyan Lake, Le Honor 200 Lite est proposé en précommande du 26 avril au 15 mai sur le site Honor.com dans un coloris exclusif Starry Blue et avec un coupon de 30 € de réduction sur le prix de référence.