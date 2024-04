Le fabricant Honor prépare une nouvelle gamme de smartphones Honor 200 et le premier membre de la famille débarque sur le marché sous la forme du Honor 200 Lite.

Pour cette série, l'accent est mis sur la capacité à réussir facilement des portraits grâce à son capteur photo principal de 108 mégapixels, mais aussi à un capteur photo avant de 50 mégapixels logé dans un poinçon.

Pas besoin de se lancer dans des réglages compliqués, le Honor 200 Lite sait gérer seul les paramètres pour assurer un rendu naturel des visages, avec la possibilité de créer un flou d'arrière-plan (effet bokeh) pour les mettre en valeur.

Un poids plume au bel écran AMOLED

Le nouveau smartphone de Honor se prend facilement en main avec son design optimisé, sa finesse de 6,78 mm et son poids léger de 166 grammes qui se fera oublier tout en offrant une résistance contre les chutes et les aspersions.

Le Honor 200 Lite ne lésine pas sur la qualité de l'écran avec une dalle AMOLED de 6,7 pouces offrant une luminosité maximale de 1200 nits (capable de monter à 2000 nits), mais aussi un mode sombre et un mode lecture d'ebooks.

Avec ses filtres anti-lumière bleue et anti-scintillement (PWM Dimming), elle protégera aussi les yeux et limitera la fatigue visuelle. L'affichage à bordures très fines (seulement 1,7 mm) offre en outre un rafraîchissement d'écran de 90 Hz.

Un stockage confortable et la surcouche Magic OS 8.0

Pour conserver ses photos et vidéos ou sa musique, le Honor 200 Lite ne mégote pas sur la mémoire et propose 8 + 8 Go (virtuels) de RAM et 256 Go de stockage pour les contenus et les applications.

A bord, on trouvera Android 14 et la surcouche Magic OS 8.0 de Honor avec ses fonctionnalités Magic associées à une intelligence artificielle.

Le Honor 200 Lite arrivera sur le marché le 16 mai 2024, mais profite d'une période de précommande entre le 26 avril et le 15 mai avec des bonus à la clé. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site officiel d'Honor pour bénéficier d'un coloris exclusif Starry Blue et d'un coupon de réduction de 30 €.