Déjà en précommande depuis le 26 avril dernier sur le site officiel d'Honor, c'est ce 16 mai que débute la phase classique de vente du Honor 200 Lite qui possède un excellent compromis entre caractéristiques matérielles et qualité photographique. Et Amazon commence fort avec un smartphone en promotion !

La partie photographique mise en avant

Concernant la partie photo justement, un point fort depuis des années chez Honor, ce dernier possède un capteur photo principal de 108 mégapixels ainsi qu'un capteur à selfies de 50 mégapixels, avec la possibilité de créer des photos portraits de très grande qualité.

Le Honor 200 Lite possède également un zoom x3, avec support d'un effet bokeh de qualité (flou d'arrière-plan) pour mettre en valeur les portraits tout en conservant la précision des détails.

Un écran de qualité

Vous ne serez pas déçu avec son superbe écran AMOLED 6,7 pouces, ses 4096 niveaux de luminosité, sa luminosité maximale de 1200 nits (capable de monter à 2000 nits), son filtre de la lumière bleue et anti-scintillement (PWM Dimming), son mode circadien pour adapter la température des couleurs en fonction du moment de la journée et son mécanisme anti-scintillement afin de réduire la fatigue oculaire.

Une partie matérielle intéressante

Léger (166 g) et très fin (6,78 mm), le Honor 200 Lite est également certifié contre les chutes et les aspersions.

Il intègre 8 Go de RAM (ainsi que 8 Go virtuels via le Honor RAM Turbo) et 256 Go d'espace de stockage.

Il fonctionne sous Android 14 et la surcouche Magic OS 8.0 et est dopé à l'intelligence artificielle avec de nombreuses fonctions comme Magic Capsule, Magic Portal, Magic Lock Screen...

Pour son lancement officiel, Amazon propose le Honor 200 Lite au prix réduit de 279,90 € au lieu de 329,90 € (-15%), il est disponible en 3 coloris :



A noter que les 50 premiers acheteurs recevront gratuitement un bracelet connecté Honor Band 9.