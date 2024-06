Avec le Honor 200 Pro, vous pouvez devenir un champion des portraits tout en profitant d'un smartphone aux performances ébouriffantes. De son écran 6,7 pouces AMOLED incurvé sur toutes les tranches à son processeur premium Snapdragon 8s Gen 3 qui apporte le meilleur des performances, des connectivités sans fil et de la 5G en passant par sa batterie de 5200 mAh avec charge sans fil 100 W, c'est déjà l'assurance d'avoir entre les mains un smartphone pas comme les autres.

Et c'est sans compter sur ses trois capteurs photo et surtout son mode spécial Portrait Harcourt. Entre votre coup d'oeil et l'intelligence artificielle embarquée pour optimiser tous les aspects du cliché (optimisations des textures, du flou d'arrière-plan, de contrastes, de la mise au point...), réaliser de superbes portraits deviendra un jeu d'enfant, dignes d'un " Portrait Master ". Il s'agit là du véritable point fort de ce smartphone, Honor ayant travaillé plus de deux ans sur cette technologie pour arriver à un résultat digne du célèbre studio photo et faire de ce smartphone la référence au niveau de la photographie. Amateurs de superbes photos, il sera difficile de résister !

Le smartphone exploite largement l'intelligence artificielle via son interface MagicOS 8.0 et ses fonctionnalités dédiées (Magic Portal, Magic Capsule...) pour accompagner l'utilisateur et lui faciliter la vie.

Le Honor 200 Pro saura tout faire, du jeu aux tâches de productivité en passant par le visionnage de contenu, sans jamais s'essouffler ou manquer d'énergie, tout en proposant une expérience photo de très qualité, comme c'est toujours le cas avec Honor d'ailleurs.

Des cadeaux pour la précommande du Honor 200 Pro

Les précommandes du Honor 200 Pro courent du 12 au 25 juin 2024 et ce sera l'occasion de profiter de cadeaux...mais il faudra donc faire vite, car cela se termine donc demain soir !!! Pour bénéficier du coloris exclusif ocean cyan, il faudra déjà passer impérativement par le site Honor.com.

Ensuite, il est possible de réduire le prix de référence de 799,90 € du Honor 200 Pro grâce au coupon de réduction de 100 € sur la série Honor 200 à récupérer sur le site officiel (sur la page d'achat), portant le prix à 699,90 €. Et il y a également une offre de reprise de votre ancien smartphone pouvant aller jusqu'à 80 €, donc un prix final le plus bas de 619,90 €.

Sur l'application mobile My Honor, l'achat d'un Honor 200 Pro permet de bénéficier de 6 mois de garantie sur le bris d'écran et de 200 points Honor utilisables pour de futurs achats.

Enfin, Honor offre deux superbes cadeaux gratuits pour l'achat en précommande du Honor 200 Pro sous la forme du casque Marshall Major IV Bluetooth en coloris noir d'une valeur de 149 € et de la montre connectée Honor Watch GS3 d'une valeur de 229 € ! Il n'y en aura pas pour tout le monde !

Tous les détails des précommandes du Honor 200 Pro sont à retrouver sur la page officielle dédiée du site Honor.com, et vous n'avez plus que jusqu'à demain soir pour en profiter !