Le Black Friday est une période propice aux promotions et prix bas, mais la marque Honor vous propose de ne pas attendre cet événement pour faire dès ce 11 novembre (le jour du Single's Day ou Black Friday chinois) de bonnes affaires avec son propre Honor Black Friday 2024 qui commence donc dès maintenant !

Sa gamme de smartphones Honor 200 offre des performances attractives tout en brillant sur un aspect particulier : la réalisation de portraits. Et pas n'importe lesquels puisque Honor s'est associé au célèbre Studio Harcourt pour développer un mode spécifique permettant de réaliser des portraits de qualité à la façon Harcourt, en jouant sur l'incontournable noir & blanc (Harcourt Classic), les tons chauds (Harcourt Color) et en utilisant des couleurs intenses (Harcourt Vibrant).

Le smartphone Honor 200 peut ainsi sublimer les portraits sur son écran AMOLED de 6,7 pouces incurvé et avec rafraîchissement 120 Hz, avec une luminosité pouvant atteindre 4000 nits, le rendant lisible même en extérieur en plein soleil.

Son triple capteur photo avec module principal 50 mégapixels est associé à un moteur Portrait Honor IA et à du pixel binning 4 en 1 pour capter un maximum de lumière même en faible luminosité tout en préservant les détails.

Le traitement de l'image peut profiter de l'algorithme Honor RAW Domain, conçu en collaboration avec le Studio Harcourt, pour optimiser les clichés et assurer des portraits de qualité professionnelle.

Armé d'un processeur Snapdragon 7 Gen 3 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le Honor 200 profite en plus d'une grande batterie de 5200 mAh avec charge rapide Honor SuperCharge de 100W.

Pour la période du Black Friday, le Honor 200 est proposé au prix spécial de 399 € au lieu de 649 €, soit 250 € d'économie, un prix valable jusqu'au 2 décembre 2024.

Grosse réduction aussi sur le Honor 200 Lite

Le Honor 200 Lite propose une expérience allégée et concentrée sur la prise de selfies grâce à un capteur photo avant de 50 mégapixels pour des autoportraits de qualité même en basse lumière.

A l'arrière, il peut compter sur un module principal de 108 mégapixels pour prendre des photos dans toutes les conditions de luminosité et riches en détail. Il affiche en plus une taille de guêpe avec seulement 6,78 mm d'épaisseur.

Il présente un affichage AMOLED 6,7 pouces avec protection contre le rayonnement bleu et une luminosité de 2000 nits. Ne pesant que 166 g, le Honor 200 Lite embarque 8 Go de RAM, pouvant être porté à 16 Go virtuels avec Honor RAM Turbo, et 256 Go de mémoire de stockage.

Avec le Black Friday, le Honor 200 Lite voit sont prix descendre à 199 € au lieu de 329 €, soit 130 € de remise, prix valable jusqu'au 2 décembre 2024.

Honor 200 Smart, le smartphone polyvalent

Pour qui cherche un téléphone portable efficace et pas cher, le Honor 200 Smart sera le smartphone du quotidien avec son écran lumineux de 6,8 pouces et une grande batterie de 5200 mAh avec charge rapide 35W.

Doté d'un processeur Snapdragon 4 Gen 2 avec 4 Go de RAM + 4 Go de RAM Turbo, il n'oublie pas le divertissement avec son double haut-parleur et son double capteur photo arrière, sans compter une certification SGS Premium assurant sa résistance aux chutes et aux écrasements.

Le Honor 200 Smart est proposé au prix spécial de 179 € au lieu de 219 €, soit une remise de 40 €, valable jusqu'au 2 décembre 2024.

Ce ne sont pas les seules offres spéciales durant l'événement Honor Black Friday 2024 et l'on trouvera aussi les tablettes tactiles et les accessoires Honor à prix doux, avec jusqu'à 40% de réduction !

Toutes les promotions à découvrir sur cette page dédiée.