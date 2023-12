Honor poursuit sa route depuis son détachement d'avec Huawei et la marque a progressivement fait monter ses smartphones en gamme avec des appareils qui rivalisent désormais avec les ténors du secteur.

Dernier né de la firme : l'Honor 90 GT, une variante plus performante du Honor 90 déjà dévoilé par le passé qui mise à la fois sur un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et de la charge ultra rapide 100W.

Honor 90 GT

Specifications -

◾6.7" 1.5K 120Hz Visionox VM7 LTPS OLED Display

◾Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

◾(50MP(IMX906, OIS)+12MP(UW) Rear & 16MP front camera

◾5000mAh Battery | 100W charging

◾LPDDR5X | UFS 4.0 pic.twitter.com/IMTwroKtYp — Nithin Prasad (@_the_tech_guy) December 21, 2023

Le terminal d'Honor sera proposé sous MagicOS 7.2, la surcouche maison qui s'appuie sur Android 14. Il affichera un énorme écran AMOLED de 6.7 pouces en 1200x2664 pixels et en 120 Hz. Un capteur d'empreintes se logera sous la dalle.

Côté performances, elles seront au rendez-vous grâce au Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 12 à 24 Go de RAM selon les versions. L'autonomie devrait être intéressante avec 5000 mAh de capacité et une charge rapide 100W, avec un système de refroidissement par chambre à vapeur 3D.

La partie photo sera également bien lotie avec un capteur photo principal IMX906 de 50MP signé Sony, un grand angle de 12 Mp et un flash LED.

L'Honor 90 GT sera proposé à partir de 2599 yuans (330€ HT) en version 12+256 Go et jusqu'à la configuration 24 Go de RAM et 1 To de stockage pour 3699 yuans (470€ HT), le tout décliné en trois coloris : noir, or et bleu.