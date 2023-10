A l'occasion des French Days, HONOR nous propose de très belles offres sur ses smartphones, de l'entrée au haut gamme. Cette marque, connue pour ses téléphones de qualité et ayant un penchant marqué pour les très belles photos, est de plus en plus implantée en France.

HONOR Magic5 Pro

Doté d’un écran LTPO et d’un excellent appareil photo, le récent Magic5 Pro offre des avancées impressionnantes en matière de design, d’affichage, de photographie et de performances, établissant de nouvelles normes de référence dans l’industrie. Équipé de trois appareils photo (grand angle 50 MP, ultra grand angle 50 MP et téléobjectif 50 MP) et de la technologie Falcon Capture, il promet des photos d'une très grande qualité (il est actuellement classé en 4em place du classement DXOMark). Avec son design élégant, il répond aux besoins des utilisateurs les plus audacieux.

Vous trouverez ce smartphone en promotion chez différents commerçants :

HONOR Magic5 Lite

Un smartphone offrant jusqu'à 48 heures d'autonomie grâce à sa batterie haute capacité. Le HONOR Magic5 Lite est doté d'un écran OLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G. Proposé à un prix abordable, le HONOR Magic5 Lite 5G a été pensé pour rendre la technologie accessible à toutes et à tous.

Free du 26/09/2023 au 02/10/2023 :

À partir de 1 € + 10,99 € par mois pendant 24 mois (une paire d'écouteurs Earbuds X5 (59 €) est offerte)

À partir de 329,90 € pour l’achat du téléphone au lieu de 379,90 €, soit 50 € de réduction immédiate.

HONOR 90

Spécialement pensé pour répondre aux besoins des jeunes créateurs de contenus, le HONOR 90 est un smartphone à l’écran flottant quad-curved immersif, dont l’appareil photo principal de 200 MP rend chaque cliché précis, chaque souvenir indélébile fournit de détails. Ses technologies qui favorisent le confort oculaire et sa batterie à chargement rapide sont parfaitement adaptées à l’usage intensif d’internet et des réseaux sociaux de la génération Z connue pour être "hyper-connectée".

HiHonor du 26/09/2023 au 02/10/2023 :

À partir de 499,90 € soit 100 € de réduction pour l’achat du téléphone + coupon de 50 € offert + une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 offerte + un bracelet connecté HONOR Band 7 offert.

À partir de 1 € pour l’achat du téléphone + 15,99 €/mois pendant 24 mois.

HONOR 90 Lite

Le HONOR 90 Lite a été conçu avec un triple appareil photo arrière, composé d’un capteur principal de 100 MP avec une ouverture f/1.9, d'un appareil photo ultra grand-angle de 5 MP et enfin d’un capteur macro de 2 MP. Cette versatilité permet d’immortaliser aussi bien les paysages que les portraits en gros plan. Son écran sans bords de 6,7" propose un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 90 Hz, pour une expérience visuelle d'une grande fluidité. Alimenté par un processeur 5G MediaTek Dimensity 6020 et une batterie de 4500 mAh, il est le compagnon idéal des utilisateurs qui souhaitent garder leurs réseaux sociaux constamment à portée de main et profiter pleinement des 8Go de mémoire vive et du grand disque de stockage de 256 Go, qui permettent de conserver localement jusqu’à 57 808 photos, 22 322 chansons ou 892 vidéos HD. Vous le retrouverez chez :

HiHonor du 26/09/2023 au 02/10/2023

À 229,90 € pour l’achat du téléphone, soit 70 € de réduction immédiate + une paire d’écouteurs Earbuds X5 offerte d’une valeur de 59,90 €.

À 229,90 € soit 110 € de réduction pour l’achat d'un pack Honor incluant HONOR 90 Lite + une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X3 Lite.

À 229,90 € soit 110 € de réduction pour l’achat d'un pack Honor incluant HONOR 90 Lite + une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X3 Lite.







HONOR 70 Lite



Version Lite du HONOR 70, le HONOR 70 Lite offre les meilleures performances de la catégorie d’entrée de gamme, tout au long de la journée. Équipé d’un puissant processeur 5G et d’une batterie longue durée de 5000 mAh, il promet une expérience fluide, confortable et immersive aux utilisateurs. Grâce à son système de triple caméra arrière de 50 MP, l'appareil permet de capturer des images aux détails éclatants pour les photos de nuit comme pour les selfies. Indispensable

des créateurs pour exprimer leur créativité, sa fonction d’enregistrement vidéo Dual-View peut capturer deux scènes simultanément en utilisant la caméra avant et la caméra arrière. Vous pourrez l'acheter chez :

Free du 26/09/2023 au 02/10/2023

À 1 € + 5,99 € par mois pendant 2 ans au lieu de 199,99 €.



Toutes ces offres, et bien d'autres sont disponibles sur le site officiel HONOR.