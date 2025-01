Honor avait déjà annoncé son Magic 7 Pro en Chine, un smartphone haut de gamme sérieusement équipé qui arrive désormais en France avec quelques modifications à la clé.

La marque Honor a fait du chemin depuis son émancipation de Huawei, et sa gamme Magic continue de rivaliser avec les smartphones haut de gamme des géants du secteur, parvenant notamment à s'imposer sur le thème des performances et de la qualité photo.

Le Magic 7 Pro est ainsi disponible depuis ce début de semaine en France en deux coloris seulement (contre 4 en Chine) et dans une seule et unique configuration embarquant 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (configuration qui n'existe pas en Chine).

L'appareil propose un écran AMOLED LTPO 1,5K 120Hz de 6,8 pouces de diagonale, un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une batterie de 5270 mAh compatible charge rapide 100 watts en filaire et 80 watts sans fil.

Il propose un module photo équipé d'un capteur principal de 50 Mp stabilisé avec ouverture variable f/1.4/2.0, un téléphoto 200 MP avec zoom optique 3X et stabilisation, un ultra grand-angle de 50 MP avec 122° d'angle de vue, et un capteur selfie 50 MP avec autofocus et capteur ToF.

Le Magic 7 Pro est compatible avec le WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 et DisplayPort, il profite par ailleurs des certifications IP68 et IP69.

Côté prix, il s'affiche au tarif de 1299€, soit 100€ de plus que le OnePlus 13 récemment lancé sur le marché.