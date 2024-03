Avec la série Magic proposée depuis plusieurs années, le fabricant Honor monte peu à peu en gamme et cherche à combiner expérience haut de gamme et fonctionnalités avancées.

Mais plutôt que d'empiler les nouvelles fonctions, le constructeur veut créer des smartphones dont les caractéristiques répondent aux atttentes des utilisateurs. Profiter d'un bel écran qui n'épuise pas les yeux, disposer d'une autonomie qui permet d'utiliser son appareil mobile sans contraintes et pouvoir faire des photos réussies en toutes circonstances, cela fait partie des nombreuses exigences de la marque.

Et puisque l'on garde son smartphone de plus en plus longtemps, la question de sa résistance aux chutes et aux chocs du quotidien devient essentielle. Le smartphone Honor Magic6 Pro fait ainsi la synthèse de toutes ces attentes et veut proposer une expérience de grande qualité.

Un écran ultra-résistant

Cela commence par le toucher de la coque soit noir mat, ne laissant pas de traces de doigts, soit Epi Green à la texture rappelant la maroquinerie, mais aussi par un bloc photo original combinant une forme à la fois ronde et carrée, symbole d'harmonie en Chine.

A l'avant, l'écran aux bords incurvés profite d'une dalle AMOLED lumineuse (1600 nits maximum de luminosité et jusqu'à 5000 nits en HDR) et doublement poinçonnée mais aussi très résistante grâce au traitement NanoCrystal Shield qui rend l'écran 10 fois plus résistant aux impacts.

L'écran protégera aussi les yeux avec son filtre anti-lumière bleue et anti-scintillement (qui peut créer une fatigue visuelle) et change de teinte pour passer à des couleurs plus chaudes en fin de journée grâce à son affichage circadien.

Une batterie de grande capacité

Mais un bel écran ne sert pas à grand-chose si l'autonomie du smartphone ne suit pas. Bonne nouvelle, le Honor Magic6 Pro voit la capacité de sa batterie augmenter et passer à 5600 mAh (contre 5100 mAh sur la génération précédente).

Bien peu de smartphones du marché pourront rivaliser avec la capacité de batterie du Honor Magic6 Pro, ce qui permet d'affirmer au constructeur qu'il offre "plus d'une journée d'autonomie, en toutes circonstances".

Et il ne faudra pas attendre trop longtemps pour la recharger puisqu'elle supporte une charge filaire rapide de 80 W et sans fil de 66 W grâce au système Honor SuperCharge.

Sa conception en silicium-carbone lui assure une grande finesse, facilitant son intégration tout en offrant une capacité permettant de profiter pleinement du smartphone, associée à une puce de gestion de l'énergie spécifique garantissant un minimum de 11 heures de fonctionnement en usage ultra-intensif tout en profitant de son surpuissant processeur Snapdragon 8 Gen 3.

Une partie photo taillée pour l'action

Tout ceci est mis au service d'une partie photo particulièrement développée sur le Honor Magic6 Pro. Ses trois capteurs se composent d'un module principal de 50 mégapixels, d'un ultra grand angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels, assurant une belle polyvalence d'usages.

Le smartphone se distingue de la concurrence par son système AI Motion Sensing Capture 2.0 pour réaliser des clichés nets capables de capturer le mouvement de façon très précise en modes automatique comme manuel.

Impossible de faire des photos floues ou de rater le moment sportif, étonnant ou agité (enfants, animaux...) à immortaliser avec le Honor Magic6 Pro grâce à son système Falcon Capture intégré au capteur photo principal qui peut moduler son ouverture entre f/1,4 et f/2,0.

Le Honor Magic6 Pro, endurant, résistant et doué en photo s'annonce ainsi comme l'infatigable compagnon de journées bien remplies. Lancé au tarif de 1299,90 €, il profite pour son lancement d'une réduction de prix (-130 € avec le code A6PCPCS à entrer lors de la commande) et d'une tablette Honor Pad 9 offerte !