Après un Honor Magic V2 particulièrement séduisant, Honor dévoile une nouvelle version de son appareil, présenté comme plus accessible. L'Honor Magic V2S vient d'être lancé en Chine et compte bien s'imposer sur deux tableaux : celui du smartphone pliable le plus léger du marché, mais aussi un des moins chers.

Le Magic V2 n'est pas encore commercialisé en France, et pourtant le V2S est déjà lancé en Chine, qui se présente donc comme une version allégée du terminal.

Plus léger et moins cher

Le Magic V2S voit ainsi son poids diminuer et passe de 231 à 229 grammes, évolution permise par la bascule du terminal vers un châssis en alliage de magnésium ainsi qu'une charnière en titane.

Pour se rendre plus accessible, le terminal passe du Snapdragon 8 Gen 2 au Snapdragon 8+ Gen 1, un SoC plus ancien qui devrait malgré tout offrir des performances suffisantes.

La partie photo est légèrement revue à la baisse : on conserve un triple capteur photo avec téléobjectif 20 Mpx et un grand-angle 50 Mps mais l'ultra grand-angle passe de 50 à 12 Mpx.

A l'avant, on retrouve un écran OLED de 6.43 pouces en 2376x160 pixels tandis qu'en interne, c'est un écran de 7,92 pouces de 2344x2156 pixels que l'on retrouve.

Il est annoncé en deux versions :