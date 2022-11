Après le Honor Magic V, la marque Honor présente son smartphone pliant Honor Magic Vs de nouvelle génération. Pour le moment, il est introduit en Chine, mais contrairement au Honor Magic V, le Honor Magic Vs sera bel et bien - comme attendu - lancé ultérieurement en France.

Le Magic Vs viendra ainsi se frotter au Galaxy Z Fold 4 de Samsung dans un format similaire pour se plier et se déplier comme un livre. Tous les deux sont du reste équipés d'une plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

D'un poids de 261 g, le Magic Vs est présenté comme le smartphone pliant le plus léger du marché à l'heure actuelle. Il est épais de 6,1 mm une fois déplié et 12,9 mm quand il est plié. Sa charnière est composée d'éléments dont le nombre a été considérablement réduit.

Pour autant, la charnière permet d'encaisser 400 000 ouvertures et fermetures, soit deux fois plus que pour le Magic V. Honor souligne l'équivalent de plus de dix années d'utilisation à raison de 100 ouvertures et fermetures par jour.

Dans les standards de ce marché

Le nouveau pliant de Honor affiche sur un écran principal OLED souple de 7,9 pouces (2272 x 1984 pixels) au taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz et luminosité maximale de 800 cd/m². L'écran OLED extérieur de couverture est de 6,45 pouces (2560 x 1080 pixels), 120 Hz, 1200 cd/m2. Les deux écrans sont avec technologie PWM Dimming de 1920 Hz pour réduire le scintillement.

Le smartphone dispose d'un module photo avec capteur principal de 54 mégapixels (Sony IMX800), ultra grand-angle de 50 mégapixels et téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. C'est un capteur photo avant de 16 mégapixels sur l'écran principal et l'écran de couverture.

Le Honor Magic Vs embarque une batterie de 5000 mAh qui est compatible avec la charge filaire Honor SuperCharge de 66 W. Une charge complète s'opère en 46 minutes. Il fonctionne avec MagicOS 7.0 (Android 12) et prend en charge le stylet Magic Pen.

Prix en Chine (en attendant ceux en France)

En Chine, le Honor Magic Vs est disponible en trois couleurs (orange, cyan, noir) et trois configurations :