La marque HONOR s'est émancipée de Huawei et vole désormais de ses propres ailes sans être affectée par les restrictions commerciales américaines qui frappent son ancienne maison mère.

Cela lui permet de pouvoir proposer les dernières innovations techniques et de continuer d'utiliser Android avec les services mobiles de Google (GMS), comme n'importe quel fabricant de smartphones, ce qui rassure de nombreux utilisateurs.

Son nouveau fleuron HONOR Magic5 Pro vient appuyer ses ambitions et démontrer son savoir-faire avec un modèle particulièrement soigné dont les qualités photographiques ont été remarquées par le site indépendant DxOMark.

Un écran AMOLED au top

C'est aussi le cas de son affichage 6,81 pouces AMOLED en résolution FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz offrant une belle luminosité de 1300 nits pouvant grimper à 1800 nits en HDR grâce à sa technologie LTPO, avec support HDR10+ et IMAX Enhanced ainsi qu'une optimisation du rendu grâce à une puce dédiée.

On trouvera également un double poinçon logeant un capteur photo à selfies de 12 mégapixels mais aussi un module de reconnaissance faciale avancée.

L'écran du HONOR Magic5 Pro, incurvé sur les quatre tranches, obtient la meilleure note du classement DxOMark pour les affichages mobiles, devançant les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ainsi que le Galaxy S23 Ultra ou le Google Pixel 7 Pro, pourtant des références du domaine.

A bord, le puissant processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 apportera ses performances premium et ses optimisations appuyées par intelligence artificielle, ainsi qu'une connectivité sans fil complète assurant WiFi 7, Bluetooth 5.3 et 5G avancée, le tout avec 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage.

La grande batterie de 5100 mAh profitera d'une charge rapide filaire de 66W et d'une charge sans fil presque aussi puissante, proposant 50W, ce qui devrait lui assurer une belle autonomie.

Pour la tranquillité d'esprit, il est à noter que le smartphone est certifié IP68, ce qui le protégera des immersions et des infiltrations d'eau et de poussière pour renforcer sa durabilité.

Imbattable en photo

Ce qui fait aussi la force du HONOR Magic5 Pro, c'est son bloc photo qui lui apporte ici aussi la seconde meilleure note chez DxOMark avec 152 points (contre 149 pour son plus proche poursuivant, le Huawei Mate 50 Pro, et 153 points pour le Oppo Find X6 Pro mais qui ne devrait pas être commercialisé en Europe).

La partie photo se compose de trois modules avec un capteur grand angle principal de 50 mégapixels avec stabilisation OIS et ouverture f/1,6 pour capter un maximum de lumière.

ll est épaulé par un ultra grand angle de 50 mégapixels avec ouverture f/2,0 et un téléobjectif également de 50 mégapixels qui permettra un zoom optique x3,5 et un zoom numérique jusqu'à x100 affiné par photographie computationnelle.

Le smartphone dispose d'un mode macro avec mise au point à 2,5 cm pour capturer les moindres détails d'une scène et en révéler les atouts cachés.

Pour des clichés toujours nets, le HONOR Magic5 Pro utilise un autofocus spécifique " Falcon Capture " associé à un moteur HONOR Image Engine 2.0. Sa rapidité d'exécution permet de capter un mouvement rapide avec précision grâce au traitement IA sous-jacent qui attrape au vol le meilleur moment de l'action.

Avec son capteur de bonne taille et sa grande ouverture, le module photo du HONOR Magic5 Pro peut aller chercher de la lumière même dans des environnements faiblement éclairés ou difficiles avec de très forts contrastes pour assurer un rendu optimal. Bref, si vous souhaitez le meilleur photophone du moment, vous l'avez trouvé !

Le HONOR Magic5 Pro, sous Android 13 et surcouche MagicOS 7.1, est disponible au prix officiel de 1199 euros en précommande sur le site officiel du fabricant, avec pour son lancement, du 18 avril 17 heures au 30 avril 2023, pas moins de 4 surprises avec le cumul d'une réduction de 100 euros en entrant le code A5PCPS, d'un coupon de réduction de 100 €, d'une assurance de 6 mois sur l'écran et enfin avec une HONOR Pad 8 offerte (valeur 349,99 €) portant le prix final du HONOR Magic5 Pro à seulement 999 €.

A noter que vous pourrez également le trouver chez d'autres commerçants :