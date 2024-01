Face aux chutes et aux petites agressions du quotidien, l'écran des smartphones ne résiste pas toujours bien longtemps. Le bris d'écran reste une cause majeure de réparation et de frais supplémentaire dans la vie des appareils mobiles.

La marque Honor a réfléchi à cette problématique et imaginé une technologie Ultra-Bounce Anti-Drop intégrée dans son nouveau smartphone Honor Magic6 Lite 5G. Elle utilise des techniques d'amortissement et d'absorption des chocs capables d'atténuer les impacts, au point que le smartphone est capable de résister à une chute de 1,5 mètre avec une réception sur n'importe quel angle de l'écran.

Le Honor Magic6 Lite 5G peut ainsi être utilisé sans coque de protection camouflant son design et ses coloris, et sans pour autant se mettre en danger. Mais ce n'est pas le seul atout de l'affichage !

Ce dernier évolue par rapport à la génération précédente pour passer à une diagonale de 6,78 pouces et une résolution 1,5K avec dalle AMOLED et rafraîchissement d'écran 120 Hz.

Capable d'offrir une luminosité grimpant jusqu'à 1200 nits et offrant une belle densité de 429 ppi, l'écran saura combler tous les besoins de belle manière en offrant un respect de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 100% pour des couleurs précises et très lumineuses.

Et l'écran du Honor Magic6 Lite 5G saura prendre soin de vos yeux avec son mode Dynamic Dimming adaptant la luminosité de l'écran au fil de la journée, sa certification TÜV Rheinland de réduction de la lumière bleue, ainsi que ses modes sombre et eBook pour profiter au mieux des qualités du smartphone.

La batterie, l'autre grand point fort du Honor Magic6 Lite 5G

Mais pour profiter de toutes les qualités du téléphone portable, encore faut-il que l'autonomie suive. Bonne nouvelle, le Honor Magic6 Lite 5G voit la capacité de sa batterie passer à 5300 mAh (contre 5100 mAh pour le Magic5 Lite) , promettant une autonomie de deux jours.

La batterie a été certifiée Gold par DxOMark et a été optimisée pour conserver une bonne longévité au fil de l'utilisation. Honor assure ainsi qu'elle est capable de conserver 80% de sa capacité même après 1000 cycles de charge / décharge, au-delà des recommandations internationales.

Capable d'assurer 17 heures d'autonomie en lecture vidéo YouTube ou 20 heures d'Instagram, elle permettra d'utiliser le Honor Magic6 Lite sans se priver tout au long de la journée.

Le smartphone Honor Magic6 Lite 5G, c'est aussi un grand capteur de 108 mégapixels dans son bloc photo circulaire et jusqu'à 256 Go de stockage embarqué.

Le smartphone a été officiellement lancé en France le 10 janvier à un tarif qui s'annonce déjà attractif pour ses prestations haut de gamme, soit 399,99 € mais il est possible de l'obtenir actuellement à 299,99 € avec un cadeau ! Il est disponible sur le site officiel HiHonor, mais également chez Fnac et Darty.