Le smartphone Honor Magic6 Lite 5G s'annonce comme la bonne surprise de ce début d'année grâce à une conception soignée et des atouts bien choisis. Les teintes Sunrise Orange et Emerald Green, en plus de Midnight Black, et le grand bloc photo avec capteur principal de 108 mégapixels annoncent déjà la couleur.

Pour ce modèle, Honor s'est attaché à répondre à deux grandes problématiques des smartphones : la fragilité de l'écran et l'autonomie, tout en conservant un tarif attractif et l'ADN de la série Magic Lite.

Un écran résistant aux chutes, une autonomie longue durée

La marque y répond de belle manière en proposant un affichage résistant aux rayures et aux chocs, capable d'affronter sans dommage une chute de 1,5 mètre de haut.

L'écran AMOLED est aussi plus lumineux et plus riche en pixels que la génération précédente tout en prenant soin des yeux des utilisateurs avec ses filtres et son adaptation au fil de la journée grâce au Dynamic Dimming.

Pour assurer une bonne autonomie, le Honor Magic6 Lite 5G s'offre une batterie de plus grande capacité avec 5300 mAh et deux jours de fonctionnement sans se priver sur les fonctionnalités.

Des avantages et des cadeaux en précommande

Avec ces atouts, le smartphone n'en reste pas moins accessible. Le Honor Magic Lite6 a été lancé au tarif de 399,90 € et sa précommande va permettre de l'obtenir moins cher et avec un cadeau.

Il suffit en effet de s'abonner à la newsletter Honor pour bénéficier d'un coupon d'une valeur de 100 € (valable jusqu'au 24 janvier à 23:59). Par ailleurs, Honor offre en cadeau des écouteurs Honor Choice Earbuds X5, d'une valeur de 49,90 €.

En précommande, le Honor Magic6 Lite 5G revient alors avec ce bundle à seulement 299,90 € au lieu de 449,90 €. Le smartphone peut être précommandé sur le site officiel HiHonor et dans les enseignes Fnac ainsi que Darty, avec une date d'expédition entre le 18 et le 22 janvier :