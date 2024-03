Avec la série Magic, la marque Honor s'offre une montée en gamme progressive qui culmine avec le nouveau Honor Magic6 Pro, un smartphone puissant, résistant et particulièrement doué en photo.

Equipé d'une batterie de 5600 mAh avec charge rapide filaire de 80 W qui lui assure plus d'une journée d'autonomie même en usage intensif, il propose également un grand écran protégé par une couche spéciale le rendant dix fois plus résistant que le verre de protection habituel.

Capable de résister à des chutes jusqu'à 1m60 de hauteur et offrant une certification d'étanchéité IP68, le smartphone est prêt à affronter les défis du quotidien et à vous accompagner partout, d'autant plus que son écran restera lisible en pleine lumière avec sa luminosité maximale de 1600 nits (et un impressionnant 5000 nits en HDR !) tout en prenant soin de vos yeux et de votre santé avec le filtre anti-lumière bleue et l'éclairage circadien (évolution des teintes en fonction du passage de la journée).

Un photophone puissant : ouverture variable et téléobjectif 180 mégapixels !

En plus d'un capteur 50 mégapixels à l'avant (épaulé par un capteur ToF) pour les selfies, le Honor Magic6 Pro est aussi un photophone très performant grâce à un bloc optique à trois modules plutôt riche.

Le capteur principal 50 mégapixels Falcon Capture 2.0 offre une ouverture variable pour prendre des photos nettes en toutes circonstances, même lorsque le sujet est en mouvement (sport, enfants, animaux), grâce à l'intelligence artificielle embarquée.

Il est également équipé d'un ultra grand angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels avec zoom sans perte x 2,5 et zoom hybride / numérique jusqu'à 100 fois.

On notera également la présence d'un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM LPDDR5X (extensible à 20 Go avec RAM virtuelle) et 512 Go de stockage en UFS 4.0.

Code de réduction et cadeau pour le lancement du Honor Magic6 Pro

Le Honor Magic6 Pro a ainsi de jolis arguments à mettre en avant. Pour sa phase de pré-commande, qui débute le 25 février à 14 heures, Honor permet d'obtenir le Honor Magic6 Pro moins cher grâce à une réduction de 130 € avec le code A6PCPS , sachant que son lancement officiel est fixé au 15 mars au prix de 1299,90 euros.

Mais ce n'est pas tout puisque la toute nouvelle tablette tactile Honor Pad 9 (d'une valeur de 399,99 €) est également offerte dans le cadre de sa précommande (offre valable jusqu'au 25 mars) ainsi que 12 mois d'assurance offerte (uniquement sur hihonor.com).

Pour tout savoir du smartphone Honor Magic6 Pro et le commander, rendez-vous sur le site officiel Honor.