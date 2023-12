C'est Noël chez HONOR ! Pour l'occasion, la marque high-tech ne fait pas les choses à moitié et propose sur son site officiel des tonnes de surprises avec des nouvelles offres à moitié prix tous les jours, un jeu concours pour obtenir le HONOR 90 à 0,1 €, la livraison gratuite ainsi que les coupons de réduction suivants :

40 € offerts tous les 500 € d'achat

offerts tous les 500 € d'achat 100 € offerts tous les 1 000 € d'achat

De superbes packs de Noël à un prix hyper avantageux sont également disponibles avec smartphones, tablettes, montres connectées, écouteurs sans fil...

HONOR crée l’occasion idéale de glisser un smartphone dernier cri au pied du sapin avec des offres attractives sur les séries Magic et Number. Voici une petite sélection pour vous aider à trouver le modèle parfait, sur le site officiel et chez les revendeurs.

Commençons avec le HONOR Magic5 Lite 5G 256 Go.

Léger et ultra-fin, le Magic5 est doté d'un bel écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz pour une meilleure fluidité, un affichage de plus d’1 milliard de couleurs pour des vidéos et photos plus éclatantes et une luminosité accrue de 800 nits pour rester lisible même en plein soleil.

Le verre de l’écran est également renforcé pour mieux supporter les chocs.

Le HONOR Magic5 Lite embarque une triple caméra avec capteur principal 64 MP pour des photos très haute résolution, ainsi qu'un capteur macro pour prendre des plans rapprochés et un capteur ultra-grand angle 5 MP pour intégrer plus d’éléments dans une même image.

Vos photos sont réussies même de nuit grâce au mode Cliché nocturne.

La batterie haute capacité 5100 mAh du HONOR Magic5 Lite associée à la technologie d'économie d'énergie intelligente de HONOR assure jusqu’à 2 jours d’autonomie en une seule charge.

Vous bénéficiez de performances élevées grâce au processeur Snapdragon 695 dernière génération et à la technologie HONOR RAM Turbo qui vous permet de garder plus d’application ouvertes en même temps (6 + 5 Go de RAM).

Le HONOR Magic5 Lite 5G 256 Go est proposé sans forfait chez SFR à 239 € avec les 30 € de bonus reprise compris au lieu de 379,90 €, soit une remise de 37%.

On peut également le trouver sur le site officiel à 299,90 € avec une paire de HONOR Choice Earbuds X5 d’une valeur 49,90 € offerte.



D'autres smartphones HONOR sont en promotion pour Noël, à savoir :