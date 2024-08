Le fabricant Honor connaît une belle croissance grâce à ses lancements de smartphones innovants et d’accessoires couvrant tous les segments et toutes les envies. Des appareils mobiles polyvalents aux modèles plus exigeants, riches en qualités photographiques, dotés d’une belle autonomie ou très performants, la gamme s’est enrichie et a fait de Honor un acteur incontournable du marché.

Pour bien préparer la rentrée, le fabricant lance ses offres Back to School du 26 août au 15 septembre avec des promotions et des cadeaux à l'achat de ses smartphones récents.

Honor Magic6 Pro, l'athlète du quotidien

Parmi les modèles concernés, le Honor Magic6 Pro joue la carte de la qualité photo avec son triple capteur photo 50 + 50 + 180 mégapixels couvrant un large panel de scénarios d’usage.

Son module photographique principal avec mode Falcon Capture et sa détection de mouvement optimisée par IA vous laisseront prendre des clichés nets de scènes d’action ou mouvementées, pour ne rien rater de l’instant.

Sa batterie de grande capacité, de 5600 mAh, avec charge rapide filaire 80 W et sans fil de 66 W ne vous laissera pas tomber même en utilisation intensive de son surpuissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 tandis que son écran ultra résistant grâce au traitement NanoCrystal Shield sera protégé contre les mauvaises chutes et les chocs.

Avec la promotion Back to School, le Honor Magic6 Pro voit son prix descendre à seulement 999,90 € avec en plus jusqu’à 100 € de remise sur un ancien smartphone et une protection offerte.

Honor 200 Pro, le maître du portrait

De son côté, le Honor 200 Pro se positionne comme un “ Portrait Master “ avec ses capteurs photo et son mode Portrait Harcourt conçu spécialement avec le célèbre studio de photos de célébrités.

A l’avant comme à l’arrière du smartphone, les modules photo viendront sublimer vos selfies et portraits tout en étant suffisamment polyvalents pour répondre à tous les besoins. Avec son processeur Snapdragon 8s Gen 3 et sa batterie de 5200 mAh avec charge rapide de 100 W et sans fil de 66 W, il ne mettra pas longtemps à se recharger et restera toujours disponible.

Le Honor 200 Pro est proposé durant l’offre Back to School au petit prix de 649,90 € avec un casque Marshall Major IV offert et jusqu’à 80 € de reprise sur un ancien smartphone.

Honor Magic V3, le smartphone pliant ultrafin

Mais le meilleur reste à venir ! Honor aura en effet un nouveau smartphone hors du commun à dévoiler durant le salon IFA 2024 de Berlin prévu début septembre avec le smartphone pliant Honor Magic V3.

Avec seulement 4,35 mm d’épaisseur déplié et 9,3 mm replié, il ne sera pas plus encombrant qu’un smartphone standard tout en proposant un affichage OLED.

Avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 à bord, le plus puissant du marché, un grand bloc photo logeant trois capteurs et une batterie de 5150 mAh, il s’annonce déjà comme une nouvelle référence sur le segment des smartphones pliants. Mais il faudra encore quelques jours de patience pour le découvrir…

En attendant, découvrez les promotions chez Honor sur leur page dédiée Back to School.