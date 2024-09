La rentrée démarre fort chez le fabricant Honor avec de nombreuses promotions proposées jusqu'au 15 septembre concernant de nombreux produits de la marque, des smartphones aux tablettes tactiles dans le cadre de son offre Back to School.

Le fabricant n'a cessé de renforcer et bonifier ses gammes ces dernières années, mettant l'accent sur ce qui compte pour les utilisateurs : une bonne qualité photo, des appareils mobiles résistants et une grande autonomie.

Honor 200 Pro, spécialiste des portraits, mais pas seulement

Le smartphone Honor 200 Pro est un modèle qui va faire tourner les têtes...pour mieux leur tirer le portrait grâce à son mode Portrait Harcourt conçu avec le célèbre studio photo.

Puissant avec son processeur Snapdragon 8s Gen 3 et armé d'un grand bloc photo de trois capteurs ainsi que d'une batterie de 5100 mAh avec charge rapide filaire 100 W et sans fil de 66 W, il joue dans la catégorie "Portrait Master" tout en apportant une belle polyvalence.

On peut retrouver le Honor 200 Pro au prix spécial de seulement 649,90 € durant l'offre Back to School, avec jusqu'à 80 € de reprise sur un ancien smartphone et aussi un casque audio Marshall Major IV proposé gratuitement.

Honor Magic6 Pro, endurant et polyvalent

Le Honor Magic6 Pro coche toutes ces cases avec son grand écran profitant d'une protection spéciale NanoCrystal Shield et sa coque certifiée IP68 assurant une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière et les immersions.

Son grand bloc photo doté de trois capteurs ne ratera pas un cliché, même en mouvement rapide, grâce aux technologies Falcon Capture et AI Motion Sensing Capture 2.0.

Pour l'autonomie, la confortable batterie de 5600 mAh profite d'une charge filaire de 100 W et sans fil de 66 W. Le Honor Magic6 Pro voit son prix tomber à seulement 999,90 € avec 100 € de reprise sur un ancien smartphone et une coque offerte.

Des promotions pour tous les goûts

L'opération spéciale de Honor concerne aussi les tablettes tactiles et les PC portables de la marque, le Honor MagicBook X 16 2024 se retrouvant par exemple à 649,90 € tandis que les tablettes tactiles Honor Pad 8 et Honor Pad X9 passent sous les 200 €.

La gamme Honor 200 Series est également à l'honneur chez l'opérateur Orange avec les modèles Honor 200 et Honor 200 Pro proposés à tarif spécial avec un abonnement pour s'équiper à moindre coût.

Et attention, Honor aura des nouveautés à présenter durant le salon IFA 2024 de Berlin qui ouvre ses portes le 5 septembre. Ce sera notamment l'occasion de dévoiler le très attendu smartphone pliant Honor Magic V3 qui s'annonce ultrafin, très puissant et bien équipé en photo.

Pas plus épais qu'un smartphone standard une fois replié et tout aussi endurant avec sa batterie de 5000 mAh, il promet de redéfinir le segment du smartphone pliant avec ses caractéristiques relevées !