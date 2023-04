La startup française Hopium avait fait sensation lors du dernier Mondial de l'Auto à Paris en octobre 2022 en présentant son concept Machina Vision de véhicule haut de gamme alimenté par un pile à hydrogène.

Véritable démonstrateur des possibilités de l'hydrogène comme carburant du futur mais aussi du savoir-faire français dans une technologie de pointe, celle des piles à combustible, la startup avait évoqué un partenariat avec Crédit Agricole pour envisager la production de 10 000 véhicules.

Toutefois, le contexte économique difficile et le coût toujours plus élevé des matières premières ont donné un coup d'arrêt aux projets de Hopium, l'obligeant à réduire la voilure et à se concentrer sur son coeur de technologie.

Revoir les priorités face au contexte économique

La firme a dû licencier une partie de son effectif en début d'année et renforcer sa quête de financements pour maintenir sa R&D. Sans surprise, elle annonce donc la mise en retrait du projet de véhicule à hydrogène pour se concentrer purement sur celle de la pile à combustible.

Protégée par plusieurs dizaines de brevets, elle est aussi le projet le plus susceptible de générer des revenus à court terme et de rassurer les investisseurs. Le développement du projet Machina Vision a tout de même eu des effets bénéfiques en permettant le développement d'une technologie valide et compacte en un temps record et il s'agit maintenant de tirer parti de cet avantage.

Les piles à combustible avant le reste

Les premières piles à combustible commerciales de Hopium devraient être produites en Normandie dès 2025. Le véhicule Machina n'est pas abandonné mais son développement devrait se faire sur un temps plus long.

Le véhicule promet jusqu'à 1000 km d'autonomie et un 0-100 km/h en moins de 5 secondes, avec un statut haut de gamme qui la situera vers 120 000 euros. Il reste à voir comment évoluera l'infrastructure des bornes de charge (L'Europe veut en disposer régulièrement le long des grands axes routiers) et si l'hydrogène peut réellement servir d'alternatives aux véhicules particuliers ou si elle doit être privilégiée pour les utilitaires et poids lourds.