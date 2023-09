Sony avait annoncé, il y a quelques mois souhaiter accélérer le portage de certaines de ses grosses franchises sur PC. À ce titre, une division spéciale a été créée au sein des studios du groupe avec pour objectif d'espacer d'un 1 an la sortie PlayStation d'une sortie PC.

Récemment, on a vu The Last of Us Part 1 puis Ratchet & Clank Rift Apart s'installer sur PC. Au début de l'année 2024, ce sera Aloy qui reviendra sur la plateforme avec l'adaptation d'Horizon Forbidden West.

Plus que quelques mois à attendre donc avant de profiter de la suite des aventures d'Aloy sur PC, le jeu sera diffusé sur Steam ainsi que sur l'Epic Games Store, il s'agira de l'édition complète qui sortira quant à elle sur PS5 le 6 octobre prochain.

Cette édition intègre le jeu de base ainsi que l'extension Burning Shores, un livre illustré, la bande originale ainsi que le volume 1 du comic Le Faucon-Soleil. Les acheteurs auront également droit à des bonus en jeu, notamment au niveau du mode photo avec des poses spécifiques et de nouvelles peintures de visage, ainsi que des objets à débloquer au fil du jeu.

La version PC est entre les mains de Nixxes et Guerrilla Games. Sony compte bien rendre une copie exemplaire au lancement et s'éviter les écueils de la sortie d'Horizon Zero Dawn en 2020. On peut espérer également quelques améliorations techniques avec des FPS débridés en 4K, une meilleure prise en charge du Ray Tracing ainsi que du DLSS...