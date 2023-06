Dans des documents partagés par Sony Interactive Entertainement à la FTC et dont certains éléments ont été mal censurés, on peut découvrir le budget de certaines exclusivités de la marque.

On apprend ainsi qu'Horizon Forbidden West aurait couté 212 millions de dollars, tandis que The Last of Us Part II aurait eu un budget de 220 millions de dollars. Le document ne précise pas si les budgets annoncés tiennent compte uniquement du développement ou des campagnes marketing. Ces chiffres laissent supposer de sommes encore plus importantes pour God of War Ragnarok, et en moyenne il est désormais assumé que les exclus à gros budget des studios PlayStation tournent autour des 200 millions de dollars.

Sony continue de dénoncer les manoeuvres de Microsoft

Dans le document, Sony dénonce également le fait que Microsoft demande fréquemment aux studios tiers de valider un arrangement pour éviter que la sortie d'un jeu proposé dans le Xbox Game Pass ne soit pas disponible en même temps dans le PlayStation Plus... À ce titre, les deux sociétés étaient en compétition pour l'intégration des titres Valheim et Immortality, et c'est finalement Microsoft qui avait fait l'offre la plus avantageuse.

En marge, Sony revient également sur Call of Duty en précisant que le Call of Duty de 2023 est le dernier à profiter d'un accord avec Activision. Call of Duty serait par ailleurs la franchise la plus importante sur PlayStation avec 800 millions de dollars générés aux USA sur l'année 2021.