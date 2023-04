Le dernier DLC d'Horizon Forbidden West est sorti il y a quelques jours et si la critique félicite à nouveau le titre tant pour sa réalisation que son histoire, du côté des joueurs, un élément passe plutôt mal.

Burning Shores se veut ainsi toujours plus beau et propose de nouveaux horizons aux joueurs, et pourtant certains joueurs ont décidé de ne pas se baser tant sur le contenu que sur une simple scène mettant en scène Aloy, l'héroïne du titre avec une autre femme.

Attention Spoilers

Le DLC fait l'objet d'un véritable review bombing et de critiques en ligne négatives sur le simple fait qu'Aloy peut avoir une relation homosexuelle avec Seyka, une autre femme présente dans le jeu. On peut ainsi assister notamment à une scène de baiser qui passe visiblement mal auprès des joueurs à l'esprit restreint qui expliquent en long et en travers que cette histoire d'amour n'a rien à faire au sein du titre et qu'elle gâche même toute l'expérience du DLC.

Certains vont jusqu'à taxer Guerrilla Games de mettre en avant la culture Woke quand d'autres partagent des propos bien plus homophobes, crasses et misogynes... En lisant les critiques négatives du DLC, toutes sont tournées vers ce point précis du jeu et rien n'est véritablement construit...

La situation est d'autant plus triste qu'il est possible de refuser d'avoir ce type de relation dans le jeu, les choix étant plutôt explicites. Pas de quoi donc crier au scandale ou au wokisme quand l'utilisateur a le choix d'assister à ce tournant de l'histoire qui se veut anecdotique et personnalisable.