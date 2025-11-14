L'univers post-apocalyptique d'Horizon va bien devenir un jeu massivement multijoueur.

Sony Interactive Entertainment et le géant coréen NCSoft (Guild Wars) ont profité du G-Star 2025 pour annoncer Horizon Steel Frontiers. C'est un MMORPG, il est free-to-play, et il sortira sur PC et mobile, mais (pour l'instant) pas sur PS5.

Que sait-on de ce nouveau MMO ?

Horizon Steel Frontiers est un MMORPG complet, co-développé par NCSoft et Guerrilla. L'action se situe dans les "Deathlands", une nouvelle région inspirée de l'Arizona et du Nouveau-Mexique.

Oubliez Aloy. Ici, les joueurs incarneront leur propre chasseur de machines personnalisable.



Le concept est simple : "le frisson de démonter des machines colossales", selon l'équipe de développement. Des milliers de joueurs partageront cette frontière, coopérant pour abattre des bêtes ou s'affrontant pour des ressources.

Quel sera le gameplay ?

Le cœur du jeu reste la chasse. Les développeurs insistent sur l'expérience de combat contre des machines géantes, un des piliers de la série. Cependant, le gameplay sera adapté au format MMORPG.

De nouvelles mécaniques sont prévues. Il sera possible de grimper sur les machines via le "Pullcaster" (grappin) pour poser des pièges sur des parties endommagées.



On pourra aussi ramasser des armes lâchées par les bêtes et les stocker sur sa monture (terrestre ou volante) pour les réutiliser plus tard.

Sur quelles plateformes sortira-t-il ?

C'est la principale surprise pour un jeu de la licence Horizon : le jeu n'est pas annoncé sur PlayStation. Jan-Bart van Beek de Guerrilla le décrit comme un MMORPG "construit spécifiquement pour le mobile".

Il sera cependant cross-platform et jouable sur PC via "PURPLE", le launcher propriétaire de NCSoft. Le jeu sera free-to-play.

Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais l'équipe vise une sortie "dès que possible".

Foire Aux Questions (FAQ)

Jouera-t-on Aloy dans Horizon Steel Frontiers ?

Non. Contrairement aux jeux principaux, Steel Frontiers proposera un éditeur de personnage complet. Les joueurs créeront leur propre "chasseur de machines".

Horizon Steel Frontiers est-il le jeu multijoueur de Guerrilla ?

Non. Il s'agit d'un projet distinct. Guerrilla Games (le studio principal) travaille de son côté sur son propre jeu multijoueur live-service pour PS5 et PC, avec un nouveau casting et un style artistique différent.

Le jeu sera-t-il disponible sur PS5 ?

Pour le moment, une sortie sur PlayStation 5 (ou console) n'a pas été mentionnée. Le jeu est annoncé comme un titre cross-platform "mobile-first" pour PC (via la plateforme PURPLE) et mobile (iOS/Android).