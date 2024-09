Cela faisait quelque temps déjà que la rumeur courait, finalement une fuite vient de la confirmer : un remaster d'Horizon Zero Dawn est bien dans les tuyaux puisque le titre est apparu sur le site de l'ESRB, l'organisme de classification des jeux aux États-Unis.

Le titre sortira sur PlayStation 5 et PC, et devrait permettre de mettre à niveau le titre d'un point de vue graphique pour le rapprocher un peu plus d'Horizon Forbidden West.

Horizon est devenu une franchise forte de Sony avec plus de 32,7 millions de jeux vendus, dont au moins 24 millions d'Horizon Zero Dawn. Il s'agit également d'un succès important lors de sa sortie sur PC qui a certainement motivé Sony à multiplier les portages sur la plateforme.

En parallèle, Guerilla Games travaille toujours au développement d'un jeu Horizon axé multijoueur.

Le remaster du titre original pourrait faire partie des annonces réalisées par Sony lors de son prochain State of Play. À voir également si la PlayStation 5 Pro aura droit à quelques améliorations en plus pour ce remaster.