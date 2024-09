Le dernier State of Play de Sony a été l'occasion pour la marque de confirmer et de présenter l'arrivée prochaine d'Horizon Zero Dawen RemasteredHorizon Zero Dawen Remastered, tant sur PlayStation 5 que sur PC.

Le titre avait déjà fuité dans le cadre d'un listing auprès de l'ESRB, l'équivalent américain du système PEGI qui régit l'âge nécessaire pour accéder aux différents jeux vidéo.

Rapidement, beaucoup d'utilisateurs ont critiqué la légitimité du titre à profiter d'un remaster, ce dernier n'étant pas si vieux et la version PC ayant déjà été l'occasion de réviser la partie graphique à la hausse...

Néanmoins, il était visiblement nécessaire pour Sony d'offrir un lifting au jeu et notamment de reprendre l'apparence des personnages de la franchise pour les mettre au niveau de ceux d'Horizon Zero Dawn, puisque l'on a vu quelques figures beaucoup changer, avec une nouvelle orientation de design...

Sony précise également que cette version permettra de prendre en charge les gâchettes haptiques de la manette DualSense, de proposer de meilleurs jeux de lumière, textures et ombres, de profiter de modèles de personnages améliorés et de la motion capture et synchronisation labiale plus poussée.

Rappelons qu'Horizon Zero Dawn avait déjà été mis à jour sur PS5 et PC pour se proposer en version 4K à 60 images par seconde. La nouvelle version sera proposée aux joueurs à compter du 31 octobre prochain, et pour faire taire les critiques, Sony a déjà prévu un ajustement tarifaire.

Ainsi, les joueurs disposant déjà du titre sur PlayStation 4 pourront accéder à cette nouvelle version remastered pour seulement 9,99€. Malheureusement, à ce jour, rien n'a été annoncé concernant quelconque réduction pour les détenteurs de la version PC.