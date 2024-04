Pour cause de dépassement des valeurs limites de débit d'absorption spécifique (DAS), l'Agence nationale des fréquences (ANFR) demande le retrait du marché français et le rappel du Hotwav Cyber 7 qui entre dans la catégorie des smartphones durcis.

Une telle disposition doit être prise par Shenzhen Tugao Intelligent Co Ltd. Auparavant, l'entreprise chinoise n'avait pas donné satisfaction à une mise en demeure pour l'abaissement du niveau de DAS sur le modèle Cyber 7. Un problème qui aurait pu être résolu via le déploiement d'une mise à jour logicielle.

L'ANFR souligne que dans l'éventualité d'une absence de réaction ou d'instruction de la part du fabricant, il revient alors aux distributeurs de " prendre de leur propre initiative les mesures de retrait et de rappel des téléphones concernés. "

Non-conformité avec les exigences européennes

Le DAS permet de quantifier la partie de l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques qui est absorbée par le corps humain. La valeur limite réglementaire est de 4 W/kg pour le DAS localisé membre (téléphone tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon) et de 2 W/kg pour le DAS localisé tronc (poche de veste ou sac, par exemple).

Au contact du corps, le DAS localisé membre a été mesuré à 4,246 W/kg pour le Hotwav Cyber 7. À une distance de 5 mm, le DAS localisé tronc de ce modèle a été mesuré à 2,112 W/kg. A priori, il n'y avait toutefois pas de risque sanitaire avec de tels niveaux.

L'Agence nationale des fréquences procède à des contrôles de téléphones portables de différentes marques qui sont prélevés dans des points de vente en France. Des mesures sont effectuées par un laboratoire accrédité pour vérifier la conformité avec les exigences européennes en matière de DAS.