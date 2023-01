SEGA fait revenir une franchise d'entre les morts avec The House of the Dead, un des jeux qui a longtemps régné sur les salles d'arcade.

L'éditeur japonais avait étonné en annonçant proposer un remake du tout premier volet de son jeu de shoot mythique, The House of the Dead, sur Nintendo Switch en avril dernier. Et après la console portable de Nintendo, c'est la console de salon nouvelle génération de Sony qui va pouvoir en profiter.

Considéré comme un classique ayant fait les beaux jours des salles d'arcade, the House of the Dead s'était offert un remake sur PS4 et Switch l'année dernière. SEGA compte aller plus loin et annonce le lancement d'une version PS5 pour le 20 janvier, soit demain.

Les joueurs qui disposent déjà du titre en version PS4 au sein de leur ludothèque pourront profiter d'une mise à jour d'évolution gratuite pour en profiter en 4K sur PS5. Rappelons que SEGA avait déjà fait de même avec la version Xbox Series en novembre dernier.

Le remake propose un remaniement de la version originale du titre lancé en 1996 en version arcade : nouveaux graphismes et contrôle non plus aux pistolets, mais à la manette uniquement. On profite également de nouveautés comme un mode photo, de nouveaux modes de jeu et des galeries d'images. Le titre peut être joué en solo ou à 2 en local.

La durée de vie n'évolue pas : comptez à peine plus d'une heure en tout et pour tout, mais on devrait retrouver un véritable défouloir qui nous renvoie à la grande époque de SEGA.