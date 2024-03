Jusqu'ici, HP proposait déjà une formule par abonnement limitée aux encres et toners selon plusieurs formules, l'expédition des consommables étant activée dès que les niveaux d'encres chez l'utilisateur arrivent au niveau faible.

Mais sur le marché, on trouve des offres bien plus complètes, notamment dédiées aux professionnels, qui englobent la location de l'imprimante, l'encre, parfois le papier et autres consommables, ainsi que les interventions dépannage et assistance. C'est justement ce marché que HP cible avec une nouvelle offre.

HP lance ainsi All-In, un nouvel abonnement sur base mensuel qui propose aux clients de pouvoir imprimer un certain nombre de pages par mois avec un engagement de deux ans, et des frais en cas de dépassement des quotas. Le directeur général de HP, Enrique Lorres décrit l'offre comme "un abonnement d'impression tout compris qui offre le summum de la commodité et fournit l'assistance spécialisée dont vous avez besoin pour que votre impression soit parfaite."

L'offre se décline sur trois plateformes différentes en fonction des besoins, et s'adapte ensuite aux volumes nécessaires. On peut ainsi choisir entre les trois machines :

HP Envy à partir de 6,99$ par mois

à partir de 6,99$ par mois HP Envy Inspire à partir de 8,99$ par mois

à partir de 8,99$ par mois HP OfficeJet Pro à partir de 12,99$ par mois.

En précisant "à partir de", il faut comprendre que l'offre de base ne comprend que l'impression de 20 pages par mois, ce qui est dérisoire au regard des prix proposés... D'autres offres intégrant 300 pages pour 22,99$ par mois ou 700 pages par mois pour 35,99$ sont proposées... Sachant qu'en cas de dépassement du quota sélectionné, il vous en coutera 1$ par tranche de 10 à 15 pages supplémentaires.

En cas de panne, HP propose une assistance 24h/24 et si l'imprimante venait à ne plus fonctionner, un remplacement sera proposé. Des bons d'envoi prépayés seront fournis aux clients, tant pour les cartouches vides que pour l'imprimante en cas de panne...

Notons toutefois que pour ce qui est de l'imprimante HP Envy, la machine est proposée aux alentours de 70€ neuve, l'engagement sur 2 ans ne constitue donc pas franchement une belle affaire... Remarque qui vaut également pour les deux autres imprimantes.

Par ailleurs, des pénalités sont prévues en cas de résiliation de l'abonnement. L'engagement est automatique après 30 jours d'essai, et si l'utilisateur souhaite résilier avant 12 mois, il devra payer de 120$ à 270$ de pénalités en fonction des formules, et au-delà de 12 mois les pénalités s'échelonnent de 60 à 315$.

Au final, HP fait payer le prix fort des services qui se veulent peu pertinents et auront très certainement beaucoup de mal à convaincre tant les professionnels que les particuliers, d'autant que pour les premiers, on trouve des offres tout compris bien plus accessibles, avec un engagement inférieur et du matériel hautement plus performant ainsi que des volumes d'impression plus en adéquation avec une activité professionnelle.