HP Pavilion, c'est fini ! La marque américaine misait sur sa gamme Pavilion faisant référence à des PC relativement accessibles depuis 1995 et pour beaucoup d'utilisateurs, elle renvoie souvent à un premier PC ou au moins à un PC qu'ils ont pu avoir dans leur vie.

Mais voilà, depuis quelques années, le marché du PC se veut morose, et il se profile une mutation du matériel. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle poussée par Microsoft qui souhaite imposer un nouveau label et un bouton dédié à son iA, mais également la bascule progressive vers l'architecture ARM, HP annonce un grand ménage pour mieux se réinventer.

HP opère ainsi une refonte complète de son catalogue et fait ainsi tomber plusieurs têtes : Pavilion, Spectre, Envy, Dragonfly... Dans les faits, HP ne compte que conserver trois marques : Omen, Omni et Elite.

Trois marques relativement récentes au regard de l'histoire du groupe, et qui s'orientent vers trois publics différents.

Omni se focalisera sur les PC classiques, Omen sur le grand public avec une orientation gaming, et Elite se destinera aux entreprises et professionnels.

Ces trois marques proposeront chacune trois formfactors différents : OmniBook qui regroupera tablettes et PC portables, OmniStudio pour les PC All in One et OmniDesk pour les PC de bureau traditionnels. Chaque appareil sera classé en fonction d'une gamme d'équipement et de prix, mêlant chiffres et lettres, jusqu'à la dénomination Ultra pour les versions les plus abouties.

Au passage, HP en profite pour dévoiler son propre logo relatif à l'intelligence artificielle. Seuls les PC affichant ce logo seront compatibles avec Copilot+.