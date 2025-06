Discuter avec un hologramme de son collègue comme dans un film de science-fiction. C'est la promesse de la technologie Google Beam, l'ancien "Project Starline". Ce projet un peu fou devient enfin un produit commercial. C'est HP qui s'est associé à Google pour lancer le HP Dimension, un système de visioconférence 3D. Une "fenêtre magique" qui veut révolutionner le télétravail. Mais cette magie a un prix, et il est très, très salé.

Comment fonctionne cette "fenêtre magique" ?

L'appareil est impressionnant. C'est un immense écran de 65 pouces. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'un écran "light field" spécial, équipé de six caméras. Celles-ci capturent l'utilisateur sous tous les angles pour le recréer en 3D chez son interlocuteur, en temps réel. L'intelligence artificielle s'occupe de tout ajuster : la taille, la profondeur, la lumière et même le contact visuel. Le résultat se veut ultra-réaliste, sans avoir besoin de porter des lunettes ou un casque. Une véritable prouesse de technologie.

La promesse d'une connexion humaine retrouvée

À quoi ça sert ? À recréer une connexion plus humaine, souvent perdue dans les appels vidéo classiques. L'objectif de Google est de retrouver la sensation de "présence", d'analyser les signaux non-verbaux, de rétablir un contact visuel naturel. Selon HP, les premiers tests montrent que les participants sont plus concentrés et retiennent mieux les informations. Il faut le voir pour le croire, assure le responsable du projet chez Google, pour donner l'impression d'être vraiment dans la même pièce.

Un futur hors de prix pour le commun des mortels

Venons-en au point qui fâche. Le HP Dimension sera vendu 24 999 dollars. Et attention, ce n'est que le prix du matériel. Il faudra y ajouter le coût d'une licence logicielle Google Beam pour pouvoir l'utiliser avec Zoom ou Google Meet. Ce système est donc exclusivement pensé pour les grandes entreprises qui ont les moyens. Pour le commun des mortels, la visioconférence holographique restera de la science-fiction encore un bon moment.