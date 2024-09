Depuis son abandon du marché des smartphones, HTC subsiste en exploitant un marché complètement différent : celui des casques de réalité virtuelle et augmentée.

Et malgré un marché qui peine à décoller et ce en dépis du lancement d'Apple sur le secteur avec son Vision Pro, HTC annonce un nouveau modèle baptisé Vive Focus Vision qui viendra remplacer le Vive Focus 3.

HTC ne compte ainsi pas laisser Meta seul sur le secteur et lance un casque qui reprend quelques éléments de sa précédente génération de casques, à commencer par deux écrans LCD de 2448x2448 pixels (allant de 90 à 120 Hz) associés à des lentilles de Fresnel. En interne, on retrouve le processeur Snapdragon XR 2 Gen 1 associé à 12 Go de RAM tandis qu'en extérieur, 4 caméras infrarouges assurent le suivi des mouvements de la tête.

Deux autres caméras de 16 Mp viennent s'ajouter à l'avant pour la vision en transparence et la réalité augmentée, ainsi qu'un capteur de profondeur. On retrouve également deux caméras en interne pour le suivi oculaire.

La batterie du casque se loge à l'arrière pour proposer un certain équilibre et un fonctionnement autonome. Il sera néanmoins possible de connecter le casque à un PC via un adaptateur Display Port pour du contenu sans compression. L'autonomie est annoncée jusqu'à 2h, ce qui est un peu juste, mais il sera possible de changer de batterie à la volée, une réserve de 20 minutes étant intégrée au casque.

Pour limiter la fatigue visuelle, HTC a prévu une fonctionnalité de réglage automatique de la distance interpupillaire (Auto IPD) grâce aux caméras de suivi oculaire.

Les précommandes du casque sont lancées avec un prix de 1199€, les premiers acheteurs pourront profiter gratuitement d'un kit de streaming filaire Vive Display port normalement vendu 149€.