HTC est une marque qui résonne chez certains utilisateurs comme un acteur majeur de la téléphonie mobile... déchu.

Si la marque a été une des premières à se lancer sur Android en proposant les premiers smartphones du marché sous l'OS, elle a également su développer diverses technologies et multiplier les références, s'installant parmi les marques les plus populaires.

HTC : l'ancien géant du mobile est de retour

Avec quelques modèles très populaires et allant jusqu'à nouer un partenariat avec Google pour son ancienne gamme Nexus, HTC n'a toutefois pas réussi à perdurer. Malgré des smartphones bien équipés et proposés à des tarifs honnêtes, la marque a vu sa part de marché chuter drastiquement. HTC s'était alors divisée en deux branches : Vive d'un côté pour la réalité virtuelle et smartphone de l'autre, revendue à Google.

Malgré tout, si HTC n'était plus présent en Europe, la marque n'a pas vraiment abandonné l'univers du smartphone et elle perdurait à Taïwan et dans une partie de l'Asie.

HTC annonce un retour plus large sur le marché et dévoile le Wildfire E2 Play, un smartphone sous Android d'entrée de gamme. Il mise sur un écran LCD de 6,82 pouces en 720P et un SoC ARM Unisoc T606 avec modem 4G. Il embarque également un APN 48 MP associé à deux autres capteurs de 2MP, le tout pour un prix situé autour des 200 euros.

Ce n'est pas avec ce modèle que HTC se présentera à nouveau comme un moteur d'innovation sur le marché du smartphone, néanmoins la marque semble tenter un retour par la petite porte avant de véritablement envisager s'investir sur le milieu et le haut de gamme.