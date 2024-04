De nombreux utilisateurs se tournent vers les bracelets de suivi pour le sport, alternatives plus légères aux montres connectées. Huawei l'a bien compris et continue dans sa lancée en proposant le Band 9, le dernier-né de sa famille de bracelets connectés qui offre une gamme encore plus complète de fonctionnalités.

Fin et léger avec son boîtier de 9 mm et 14 grammes, le Band 9 est doté d'un écran AMOLED de 1,47 pouce et de divers capteurs, comme un cardiofréquencemètre et un capteur SpO2, et assure notamment le suivi de la santé, du sommeil et des entraînements.

Il intègre également la version 4.0 de TruSleep pour un suivi plus détaillé du sommeil, ainsi que la détection du stress et des phases du cycle menstruel.

Le Band 9 prend également en charge une multitude d'activités sportives grâce à son capteur de mouvements 9 axes et à un algorithme dédié à la natation. Il propose aux utilisateurs de remplir trois anneaux : Bouger, M'entraîner et Me Lever, s'inspirant ainsi du concept d'Apple.

Il propose une autonomie de 14 jours et une compatibilité avec les appareils Android et iOS via l'application Huawei Santé.

Le modèle est disponible en cinq couleurs différentes, avec un bracelet qui peut être changé facilement et très rapidement : 3 secondes seulement d'après Huawei.

Le Huawei Band 9 est désormais disponible sur le site officiel au prix de 59,99 €, avec la livraison gratuite à partir du 22 avril.