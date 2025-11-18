C'est parti pour les HUAWEI Black Days ! Jusqu'au 2 décembre, profitez de réductions exceptionnelles allant jusqu'à -50% sur une large sélection de produits.
Voici un aperçu des promotions à ne pas manquer.
Tablettes HUAWEI
- HUAWEI MatePad 11.5 2025 (8 + 256 Go) à 299,99 € soit -50 € (11,5" PaperMatte 2,5K 120Hz, max 600 nits, 10100 mAh, Kirin T82B octa-core, Bluetooth 5.2, WiFi 6, 4 haut-parleurs + 2 micros, 13MP + 8MP...)
- HUAWEI MatePad 12X 2025 (12 + 256 Go) à 649,99 € + M-Pencil Pro offert (clavier inclus, 12" PaperMatte 2800 x 1840, max 1000 nits, 10100 mAh, Kirin T92B octa-core, Bluetooth 5.2, WLAN 2,4 GHz / 5 GHz, 50MP, 6 haut-parleurs + 2 micros, charge max 66W...)
Smartphones HUAWEI
- HUAWEI nova 13 (12 + 256 Go) à 399 € soit -150 € (6,7" OLED FHD+ 120Hz avec AI Display Turbo, objectif avant ultra-large 60MP, technologie AI Best Expression, Kirin 8000 octa-core, 5000 mAh, SuperCharge Turbo 100W...)
- HUAWEI Mate X6 (12 + 512 Go) à 1 299 € soit -700 € (boîtier pliable quadri-courbure, écrans OLED LTPO 7,93" et 6,45" 120Hz, verre Kunlun 2e génération, appareil photo Ultra Chroma XMAGE, IPX8, Kirin 9020 octa-core, 5110 mAh, SuperCharge filaire 66W et sans fil 50W...)
Montres connectées HUAWEI
- HUAWEI Watch Fit 4 à 119,99 € soit -50 € + 2ème bracelet offert (1,82" AMOLED, max 2000 nits, 100 modes sportifs, plans d’entraînement personnalisables, coaching assisté par IA, suivi santé complet en continu, détection de l’arythmie cardiaque, appels Bluetooth, transcription vocale, déclencheur photo à distance, autonomie jusqu’à 10 jours)
- HUAWEI Watch Fit 4 Pro à 199,99 € soit -80 € + 2ème bracelet offert (1,82" AMOLED, max 3000 nits, titane et verre saphir, GPS, ECG, 5 ATM / IP6X, analyse professionnelle des sports d'extérieur, autonomie jusqu’à 10 jours)
- HUAWEI WATCH 5 42 mm Blanc à 349,99 € soit -100 € + 2ème bracelet offert (1,38" LTPO 2.0 AMOLED, boîtier avant acier inoxydable, appels eSIM, GPS, ECG, Bluetooth 5.2, 5 ATM / IP69, jusqu'à 7 jours d'autonomie)
- HUAWEI WATCH 5 46 mm Noir à 349,99 € soit -100 € + 2ème bracelet offert (1,5" LTPO 2.0 AMOLED, boîtier avant titane de qualité aérospatiale, jusqu'à 11 jours d'autonomie)
- HUAWEI Watch GT5 46 mm Noir à 159,99 € soit -90 € + 2ème bracelet + FreeBuds SE3 offerts (1,43" AMOLED, GPS, appels Bluetooth, suivi précis et complet santé / sommeil, autonomie 14 jours, itinéraires cartographiques en temps réel, + de 100 modes d'entraînement, analyse de la forme de course, 5 ATM / IP69K, jusqu'à 14 jours d'autonomie)
- HUAWEI Watch GT5 41 mm Blanc à 159,99 € soit -100 € + 2ème bracelet + FreeBuds SE3 offerts (1,32" AMOLED, jusqu'à 7 jours d'autonomie)
- HUAWEI Watch GT5 Pro 46 mm Noir à 249,99 € soit -130 € + 2ème bracelet + FreeBuds SE3 offerts (1,43" AMOLED, + de 100 modes d'entraînement, jusqu'à 14 jours d'autonomie, analyse ECG, IP69K, mode Trail run amélioré, alertes hors parcours, cartes zoomables, appels Bluetooth...)
- HUAWEI Watch GT6 41 mm Blanc à 249,99 € + 2ème bracelet + FreeBuds 6i offerts (1,32" AMOLED, fréquence cardiaque et suivi GPS précis, jusqu’à 14 jours d’autonomie, simulation de puissance de pédalage, + de 100 modes d'entraînement, bien-être émotionnel, IP69 / 5 ATM)
- HUAWEI Watch GT6 Pro 46 mm Marron à 379,99 € + 2ème bracelet + FreeBuds 6i offerts (1,47" AMOLED, max 3000 nits, verre saphir et alliage de titane, jusqu'à 21 jours d'autonomie, analyse ECG approfondie, simulation de puissance de pédalage, navigation vocale, détection automatique de la randonnée, GPS ultra précis, IP69 / 5 ATM)
- HUAWEI Watch Ultimate 2 Bleu à 999,99 € + FreeBuds Pro 4 offerts (boîtier 48,5 mm, métal liquide à base de zirconium, lunette nanocéramique et verre saphir, étanchéité 150 m, système de communication sous-marine par sonar, analyse santé précise de 11 indicateurs clés, GPS bi-bande et multi-satellite, fonction eSIM, réduction du bruit par IA lors des appels, jusqu’à 11 jours d'autonomie en mode Économie, détection de chute, SOS en altitude)
Écouteurs sans fil HUAWEI
- HUAWEI FreeClip à 129,99 € soit -70 € (avec clips d'oreille, écoute ouverte, annulation du bruit par IA lors des appels, charge sans fil, autonomie jusqu'à 36h, IP54...)
- HUAWEI FreeBuds Pro 4 à 129,99 € soit -70 € (ANC dynamique, double driver, transmission audio sans perte 2,3 Mbps, certification HWA Lossless et Hi-Res Wireless Audio, appels clairs, contrôle par gestes...)
Toutes les offres sont à retrouver sur la page dédiée aux Black Days HUAWEI.