C'est parti pour les HUAWEI Black Days ! Jusqu'au 2 décembre, profitez de réductions exceptionnelles allant jusqu'à -50% sur une large sélection de produits.

Voici un aperçu des promotions à ne pas manquer.

Tablettes HUAWEI

Smartphones HUAWEI

Montres connectées HUAWEI

HUAWEI Watch Fit 4 à 119,99 € soit -50 € + 2ème bracelet offert (1,82" AMOLED, max 2000 nits, 100 modes sportifs, plans d’entraînement personnalisables, coaching assisté par IA, suivi santé complet en continu, détection de l’arythmie cardiaque, appels Bluetooth, transcription vocale, déclencheur photo à distance, autonomie jusqu’à 10 jours)

(1,82" AMOLED, max 2000 nits, 100 modes sportifs, plans d’entraînement personnalisables, coaching assisté par IA, suivi santé complet en continu, détection de l’arythmie cardiaque, appels Bluetooth, transcription vocale, déclencheur photo à distance, autonomie jusqu’à 10 jours) HUAWEI Watch Fit 4 Pro à 199,99 € soit -80 € + 2ème bracelet offert (1,82" AMOLED, max 3000 nits, titane et verre saphir, GPS, ECG, 5 ATM / IP6X, analyse professionnelle des sports d'extérieur, autonomie jusqu’à 10 jours)

HUAWEI Watch GT6 41 mm Blanc à 249,99 € + 2ème bracelet + FreeBuds 6i offerts (1,32" AMOLED, fréquence cardiaque et suivi GPS précis, jusqu’à 14 jours d’autonomie, simulation de puissance de pédalage, + de 100 modes d'entraînement, bien-être émotionnel, IP69 / 5 ATM)

(1,32" AMOLED, fréquence cardiaque et suivi GPS précis, jusqu’à 14 jours d’autonomie, simulation de puissance de pédalage, + de 100 modes d'entraînement, bien-être émotionnel, IP69 / 5 ATM) HUAWEI Watch GT6 Pro 46 mm Marron à 379,99 € + 2ème bracelet + FreeBuds 6i offerts (1,47" AMOLED, max 3000 nits, verre saphir et alliage de titane, jusqu'à 21 jours d'autonomie, analyse ECG approfondie, simulation de puissance de pédalage, navigation vocale, détection automatique de la randonnée, GPS ultra précis, IP69 / 5 ATM)

HUAWEI Watch Ultimate 2 Bleu à 999,99 € + FreeBuds Pro 4 offerts (boîtier 48,5 mm, métal liquide à base de zirconium, lunette nanocéramique et verre saphir, étanchéité 150 m, système de communication sous-marine par sonar, analyse santé précise de 11 indicateurs clés, GPS bi-bande et multi-satellite, fonction eSIM, réduction du bruit par IA lors des appels, jusqu’à 11 jours d'autonomie en mode Économie, détection de chute, SOS en altitude)

Écouteurs sans fil HUAWEI

HUAWEI FreeClip à 129,99 € soit -70 € (avec clips d'oreille, écoute ouverte, annulation du bruit par IA lors des appels, charge sans fil, autonomie jusqu'à 36h, IP54...)

(avec clips d'oreille, écoute ouverte, annulation du bruit par IA lors des appels, charge sans fil, autonomie jusqu'à 36h, IP54...) HUAWEI FreeBuds Pro 4 à 129,99 € soit -70 € (ANC dynamique, double driver, transmission audio sans perte 2,3 Mbps, certification HWA Lossless et Hi-Res Wireless Audio, appels clairs, contrôle par gestes...)

Toutes les offres sont à retrouver sur la page dédiée aux Black Days HUAWEI.