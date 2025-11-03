Profitez dès maintenant de l'avant-première Black Days chez HUAWEI ! Jusqu'au 16 novembre, bénéficiez de remises immédiates exceptionnelles allant jusqu'à -30% sur le site officiel. Découvrez ci-dessous quelques produits bénéficiant de réductions particulièrement intéressantes et / ou proposés avec des cadeaux.

Tablettes HUAWEI

Montres connectées HUAWEI

Écouteurs HUAWEI

HUAWEI vient également de lancer un tout nouveau smartphone dans la gamme Pura 80, le Pura 80 Ultra, disponible dès maintenant avec des cadeaux dont une montre connectée :

HUAWEI Pura 80 Pro (12+512) à 1 099 € + HUAWEI WATCH GT 5 41mm + coque + garantie Huawei Care+ 1 an offertes (caméra ultra-lumineuse 1", téléobjectif macro ultra-lumineux, verre Kunlun 2ème génération, HUAWEI SuperCharge 100W...)





(caméra ultra-lumineuse 1", téléobjectif macro ultra-lumineux, verre Kunlun 2ème génération, HUAWEI SuperCharge 100W...) HUAWEI Pura 80 Ultra (16+512) à 1 499 € + HUAWEI WATCH GT 5 41mm + coque + garantie Huawei Care+ 1 an offertes (caméra HDR ultra lumineuse 1", double téléobjectif commutable, verre Kunlun Crystal Armour 2ème génération, HUAWEI SuperCharge 100W...)

Retrouvez toutes les offres de l'avant-première Black Days sur la page dédiée HUAWEI.