Jusqu'au 6 mai, profitez des Huawei Days avec des remises sur de nombreux articles, des cadeaux offerts avec certains produits ou encore des lots personnalisés à prix réduit.

Des codes supplémentaires sont également disponibles :

-10% sur tous les produits avec le code A10HUAWEIFR

-25 € dès 250 € d’achat avec le code A25HWDAYS

-45 € dès 400 € d’achat avec le code A45HWDAYS

-80 € dès 600 € d’achat avec le code A80HWDAYS

-50 € sur la WATCH BUDS avec le code A50WATCHBUDS

-50 € sur la WATCH GT3 Pro Active avec le code A50GT3PROFR

-100 € sur la WATCH GT3 Pro Ceramic avec le code A100GT3PRO





Voici une sélection de smartphones, montres connectées, ordinateurs portables et tablettes Huawei.

Commençons avec le nouveau smartphone HUAWEI nova 12i.

Il est doté d'un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 90 Hz et prenant en charge 16,7 millions de couleurs.

Son processeur Snapdragon 680, composé de 4 cœurs Cortex-A73 à 2,4 GHz et 4 cœurs Cortex-A53 à 1,9 GHz, associé à un GPU Adreno 610, assure des performances fluides. Le smartphone offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

La caméra principale de 108 MP capture des photos détaillées, avec un support pour divers modes de prise de vue, y compris le mode autofocus et le zoom numérique.

Le smartphone est également équipé du mode Turbo SuperCharge de 40 W HUAWEI.

Le HUAWEI nova 12i est à 254 € avec le code A25HWDAYS et les écouteurs HUAWEI FreeBuds SE 2 vous sont offerts. Livraison gratuite en 2 à 3 jours ouvrés.





On peut également bénéficier de prix réduits sur les autres nouveaux smartphones de la gamme nova 12 :

HUAWEI nova 12 SE à 354 € avec le code A25HWDAYS + HUAWEI FreeBuds SE 2 offerts (6,67" OLED FHD+ 90Hz, Snapdragon 680, ROM 256 Go, appareil photo 108 MP avec EIS, HUAWEI SuperCharge Turbo 66 W 2.0...)

(6,67" OLED FHD+ 90Hz, Snapdragon 680, ROM 256 Go, appareil photo 108 MP avec EIS, HUAWEI SuperCharge Turbo 66 W 2.0...) HUAWEI nova 12s à 454 € avec le code A45HWDAYS + HUAWEI FreeBuds SE 2 offerts (6,7" OLED FHD+ 120Hz, Snapdragon 778G 4G, ROM 256 Go, appareil photo Ultra Vision 50 MP, stabilisation de l’image par IA, HUAWEI SuperCharge Turbo 66 W 2.0...)





Montres connectées

PC portables

Tablettes

Retrouvez toutes les promotions des Huawei Days sur cette page.