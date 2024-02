Huawei fait à nouveau l'objet d'un ciblage par les autorités : malmenée par le gouvernement des Etats-Unis depuis plusieurs années pour son rapprochement avec Pékin et les soupçons d'espionnage de masse, cette fois ce sont les bureaux de la marque en France qui sont ciblés.

Les bureaux de Huawei à Boulogne-Billancourt ont ainsi été perquisitionnés selon les informations relayées par l'AFP. Avec les perquisitions tenues ce 6 février dernier, il s'agissait de faire progresser une enquête menée sur fond d'atteinte à la probité.

Il s'agirait de récupérer des documents pouvant confirmer des infractions pénales comme des tentatives de corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics, ou favoritisme. Une enquête avait déjà été lancée en 2022 suite à un signalement à l'Agence française anticorruption (AFA) après des accusations d'abus de biens sociaux et fraude fiscale. Les perquisitions de la semaine dernière sont associées à une enquête différente précise l'AFP.

Huawei a confirmé avoir fait l'objet d'une perquisition : "HUAWEI France confirme qu’une perquisition a eu lieu le mardi 6 février 2024 dans ses locaux. HUAWEI a pleinement coopéré avec les enquêteurs et continuera de le faire. HUAWEI est présent en France depuis plus de 20 ans et a toujours respecté l’ensemble des lois et réglementations françaises. "

La marque serait actuellement "confiante" quant aux conclusions de l'enquête : "Bien que HUAWEI France ne souhaite pas commenter une enquête en cours, l’entreprise reste confiante quant à ses conclusions"