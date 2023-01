Huawei a annoncé le lancement ce jour de sa nouvelle génération d'écouteurs true Wireless FreeBuds 5i, déclinaison plus abordable de sa gamme Pro qui devrait séduire grand nombre d'utilisateurs.

Un design repensé

Dans les faits, cela fait déjà 6 mois que les Freebuds 5i ont été lancés sur le sol chinois, mais ils ne sont officiellement disponibles en France qu'à compter d'aujourd'hui. Ils prennent la relève des Freebuds 4i déjà félicités pour leur bonne qualité globale, et leur endurance à un prix très agressif.

Huawei va plus loin et a visiblement pris en compte les différentes remarques remontées ci et là : le design évolue donc légèrement avec des branches plus courtes de 7mm et un format semi intra-auriculaire plus marqué. Ils sont plus légers : 4,9 grammes contre 5,5 grammes par écouteur.

Plus confortables une fois installés, ils occupent mieux le creux de l'oreille. Cerise sur le gâteau : ils sont également bien plus simples à sortir de leur boitier, de par leur forme différente et du fait qu'ils sont enfoncés moins profondément que les Freebuds 4i.

Les écouteurs comme le boitier sont en plastique brillants, les finitions impeccables, mais sujettes aux traces de doigts. Les Freebuds i5 sont certifiés IP54 et donc résistants aux éclaboussures et poussière.

Plus de confort et meilleur son

Si les Freebuds 4i étaient déjà très confortables et légers, les Freebuds 5i vont encore plus loin : leur forme offre plus de contact avec le creux de l'oeille et ils trouvent naturellement leur place sans toutefois appliquer de pression désagréable.

Même s'ils n'en donnent pas l'impression du fait de leur légèreté, le maintien est très bon et ils pourront ainsi accompagner les séances de sport sans problème.

Le boitier conserve pour sa part les mêmes dimensions que celui des Freebuds 4i et profite d'un capot aimanté. Une LED permet de témoigner du niveau de charge. Notons qu'il propose toujours une connexion en USB-C, mais n'est pas compatible charge sans fil.

Les écouteurs profitent des protocoles de communication Bluetooth 5.2 et gèrent les codecs SBC, AAC et LDAC. Une fonction multipoint permet de les associer jusqu'à 2 sources en simultané pour permettre de basculer facilement d'un appareil à l'autre.

Une fonction mains libre est également au menu et la connexion est automatique et simplifiée avec les appareils mobiles de Huawei.

Les commandes tactiles sur les branches sont réactives et fonctionnelles : double appui, appui long et désormais glissement sur la tige pour faire varier le volume, chose absente de la précédente génération.

Les performances en audio sont particulièrement bonnes et au-dessus de ce que proposaient déjà les excellents Freebuds 4i : le son est clair et plus précis dans les hautes fréquences. Le rendu est chaud quoi que parfois un peu tamisé, l'aspect métallique des cuivres ou percussions manque parfois de clinquant.

Néanmoins, on note une bonne reproduction des médiums ainsi que des basses profondes et maitrisées sans saturation ni vibrations désagréables.

La réduction de bruit active toujours présente.

C'est un des avantages mis en avant par les Freebuds 5i : les écouteurs proposent une fonctionnalité de réduction de bruit active.

Pour simplifier le fonctionnement : des micros dirigés vers l'extérieur des écouteurs enregistrent les sons environnants puis un son équivalent dont le spectre est inversé est diffusé en superposition avec la musique jouée ce qui a pour effet d'annuler le bruit perçu par l'utilisateur.

Plusieurs niveaux d'atténuation sont proposés avec la promesse d'atteindre jusqu'à 42 dB SPL. Dans les faits, l'amélioration est notable par rapport aux Freebuds 4i, mais elle est loin de pouvoir rivaliser avec les casques circum auriculaires. L'atténuation fonctionne bien avec les sons aigus, mais peine à convaincre dans les basses fréquences bien plus pénétrantes.

Un mode perception propose tout l'inverse : amplifier le son environnant pour éviter à l'utilisateur de se retrouver trop isolé du monde. La fonction est pour le coup très performante et bien centrée sur les médiums pour correspondre aux voix humaines.

Autonomie : toujours au top

L'autonomie est un argument qui prend de plus en plus d'ampleur sur le marché des écouteurs sans fil et Huawei fait à nouveau figure de bon élève : les Freebuds 5i tiennent leurs promesses avec environ 8 heures de fonctionnement.

L'activation de la réduction active de bruit fait néanmoins chuter cette moyenne de quelques heures : on retombe autour des 5 heures de fonctionnement. Heureusement, le boitier qui sert de base de recharge permet de recharger les Freebuds 5i l'équivalent de trois charges complètes. Pratique lorsque l'on part en déplacement : on peut espérer ainsi atteindre jusqu'à 40h de musique. Notons également que la charge est plutôt rapide : placer les écouteurs 10 minutes dans leur boitier permet de récupérer environ 4h d'autonomie.

Si Huawei avait déjà montré un certain savoir faire avec ses FreeBuds 4i tant sur le confort que la qualité de son et l'autonomie, la marque réussit à aller encore plus loin avec ses Freebuds 5i qui peuvent véritablement venir se positionner face aux ténors du marché à un prix plutot contenu.

Les Freebuds 5i sont disponibles dès aujourd'hui en bleu clair, blanc ou noir sur Amazon ou directement sur le site de Huawei au prix de 99,99€