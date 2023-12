C'est à Dubai que Huawei tenait sa dernière conférence visant à présenter certains de ses nouveaux appareils, et notamment les Freeclips, des écouteurs True Wireless qui optent pour un design franchement original et une technologie ancienne, mais efficace.

Les Freeclips proposent un design en forme de boucle d'oreille avec une partie à introduire à l'entrée du canal auditif et une autre qui vient entourer l'oreille externe pour maintenir le tout. Huawei détaille la composition en trois parties principales de ses Freeclips : le Comfort Bean (le haricot positionné derrière l'oreille), le C-Bridge (le pont qui relie les deux bouts) et la boule acoustique qui s'introduit dans l'oreille. La marque précise que le tout profite d'un système de serrage réglable.

L'objectif du design est de proposer des écouteurs adaptés aux sportifs, qui sont capables de se maintenir en position malgré une activité physique soutenue. Mais l'idée est également d'offrir plus de confort qu'un système intraauriculaire classique qui peut se montrer désagréable sur le court terme, et encore plus lors de sessions d'exercices.

Les FreeClips ont également un autre avantage : l'oreille n'est pas obstruée et l'utilisateur reste conscient des bruits extérieurs et de son environnement. Le design a également été pensé pour être reversible : il n'y a pas à proprement parler d'écouteur droit ou gauche, les deux sont interchangeables.

Huawei précise avoir intégré un conduit de suppression qui devrait permettre d'automatiquement supprimer le bruit du vent, ainsi qu'une technologie active de réduction du bruit de l'environnement.

Huawei évoque jusqu'à 36 heures d'autonomie en intégrant les deux recharges disponibles via leur boitier. Les Freeclips sont disponibles en France au prix de 199,99€.