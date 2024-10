Voilà qui pourrait venir chambouler quelque peu le marché du smartphone, et qui devrait à minima faire réagir Apple et Google puisque Huawei vient de lancer HarmonyOS Next, un nouveau système d'exploitation mobile multiplateforme qui vise à s'installer au milieu d'iOS et Android.

Depuis la mise en place des sanctions à l'encontre de la marque chinoise en 2019 et la fin du partenariat avec Google pour la prise en charge d'Android et des services mobiles du géant américain, Huawei a fait le choix de la résilience, et de développer son propre système.

Au départ orienté vers un système exploitant en partie Android AOSP, la marque a rapidement fait le choix d'un environnement logiciel complètement nouveau et lui étant propre, qui aboutit ce 22 octobre avec le lancement d'HarmonyOS Next.

L'avantage du système est qu'il ne devrait plus jamais souffrir des embargos américains. La marque s'est basée sur les précédentes versions d'HarmonyOS ainsi que sur ses Huawei Mobile Services, permettant ainsi d'annoncer la compatibilité avec 15 000 applications dès le lancement.

Notons que cela fait déjà plusieurs années que l'ensemble des appareils de la marque sont proposés avec HarmonyOS en Chine, mais que le système se basait encore en partie sur AOSP.

HarmonyOS Next prend également en charge nombre de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle pour se vouloir techniquement à la page, avec un assistant capable de répondre aux questions des utilisateurs.

En reprenant la main sur la partie logicielle, Huawei annonce que les performances sur ses appareils seront bien plus importantes, et que l'on pourrait également profiter de 20% de consommation en moins qu'avec d'autres OS.

Des éditeurs de jeux vidéo mobiles ont déjà annoncé travailler à des portages de leurs applications vers HarmonyOS Next, le marché du jeu vidéo mobile étant en véritable explosion en Chine.

Le lancement d'HarmonyOS Next marque un cap important dans l'évolution de Huawei qui gagne ainsi en autonomie. Le système pourrait être prochainement lancé à l'international et se présenter comme une véritable alternative au duopole actuellement en place.

Par ailleurs, Huawei évoquait un temps la possibilité de proposer son OS à d'autres constructeurs... Il se pourrait donc que quelques marques chinoises se rassemblent autour de Huawei pour proposer divers modèles de smartphones. Quoiqu'il arrive, voir une nouvelle alternative à Android et iOS ne peut être que bénéfique pour le consommateur, la concurrence ainsi relancée étant motrice d'innovations et investissements.