Depuis l'instauration des restrictions commerciales US, le groupe Huawei a été stoppé dans une progression qui le menait au sommet du marché des smartphones. Il a dû faire face au blocage de l'accès aux puces les plus récentes et à certaines technologies, dont la 5G.

Huawei a disparu des classements des fabricants de smartphones mais il continue de proposer régulièrement de nouveaux modèles. La série Huawei Mate représente son haut de gamme et a jusqu'à présent été le creuset des dernières innovations et du savoir-faire de la marque.

Le Huawei Mate 60 Pro tout juste annoncé exprime ces qualités et réserve quelques surprises. Le smartphone surprend dès la face avant par un grand affichage 6,82 pouces AMOLED FHD+ / 120 Hz percé de trois poinçons pour loger un capteur photo avant de 13 mégapixels et un système de reconnaissance faciale avancée.

A l'arrière, un énorme bloc photo circulaire centré loge trois capteurs photos. Le module principal de 50 mégapixels avec OIS profite d'une ouverture variable allant de f/1,4 à f/4.0, un dispositif encore rare sur les smartphones.

Il est accompagné d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 48 mégapixels, également avec OIS, pour un zoom sans perte x3,5. Le bloc photo porte en son centre la mention X-Mage.

Un processeur Kirin 9000S avec 5G

Le Huawei Mate 60 Pro se distingue également par son processeur Kirin 9000S qui permet de lui apporter une compatibilité 5G qui avait disparu depuis son placement en liste noire par les Etats-Unis.

Ce processeur a fait une apparition en benchmark, ce qui permet de mieux le caractériser. Il dispose d'une configuration de 12 coeurs en 2 + 6 + 4 avec 2 coeurs ARM Cortex-A34, 6 coeurs ARM Cortex-A78AE et 4 coeurs ARM Cortex-A510.

La partie graphique est annoncée comme Maleoon 910 mais sa configuration n'est pas connue. Le processeur Kirin 9000S atteint un score de 700 000 points environ sur le benchmark AnTuTu, assez loin des 1,2 million de points des processeurs mobiles les plus récents.

Sur Geekbench, ses scores de 1225 (single core) et 3295 (multicore) le rapprochent des valeurs d'un Snapdragon 888, indique le site GizmoChina. Le processeur est accompagné de 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage et la batterie de 5000 mAh bénéficie d'une charge rapide 88W et sans fil de 50W.

Communication avec les satellites et HarmonyOS 4.0

Comme la série Mate 50 l'an dernier, le Huawei Mate 60 Pro profite d'un mode de communication avec les satellites, cette fois en permettant de passer des appels et pas seulement d'échanger des messages texte. Annoncé juste avant Apple et en avance sur l'écosystème Android, cela reste un système spécifique à la Chine.

Le smartphone n'utilise pas le système Android habituel et lui préfère la plateforme maison HarmonyOS 4.0 avec les services mobiles de Huawei. Installer les GMS et les applications Android reste possible mais au prix d'un certain nombre de manipulations et avec quelques restrictions.

Le Huawei Mate 60 Pro est annoncé en Chine au prix de départ de 6999 yuans (un peu plus de 880 euros) et il reste à voir s'il profitera aussi d'un lancement international.