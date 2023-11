Le groupe chinois Huawei s'était fait remarquer en annonçant quelques heures avant Apple et sa série iPhone 14 une capacité de communication par satellite pour ses smartphones premium.

La firme poursuit dans cette voie en dévoilant la tablette tactile Android Huawei MatePad Pro 11 dotée à son tour et pour la première fois de cette même capacité de communication avec les satellites lorsqu'il n'y a pas de réseau cellulaire à proximité.

La tablette offre de belles caractéristiques avec un affichage 11 pouces OLED WQXGA avec rafraîchissement d'écran de 120 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

L'écran est percé d'un poinçon en angle pour le capteur photo avant et la dalle peut fonctionner avec un stylet M-Pen qui peut être rangé sur le côté par fixation magnétique.

Toujours le processeur Kirin 9000S

La tablette tactile embarque le fameux processeur mobile Kirin 9000S qui a beaucoup fait parler de lui pour sa gravure en 7 nm malgré les sanctions US, avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage.

Elle dispose d'un double capteur photo à l'arrière avec un module 13 mégapixels et un second capteur 8 mégapixels. L'ensemble sera capable de réaliser des enregistrements vidéo 4K.

Elle offre également une charge rapide de 66W pour sa batterie de capacité 8300 mAh. La tablette MatePad Pro 11 exploite le système d'exploitation HarmonyOS 4.0 de Huawei, alternative à Android auquel la firme n'a plus accès depuis 2019.

La communication par satellite, bientôt un must-have ?

La Huawei MatePad Pro 11 est annoncée en Chine en plusieurs configurations mémoire avec des tarifs allant de 4299 yuans à 4799 yuans (550 à 615 € HT environ).

Il reste à voir si elle connaîtra un destin international. La communication par satellite est en tous les cas réservée au marché chinois puisqu'elle ne fonctionne qu'avec la constellation chinoise Beidou. Cela n'en reste pas moins une première pour un produit de cette catégorie.

Elle préfigure une évolution plus large de l'extension des capacités de communication par satellite dans les appareils mobiles, d'abord pour des messages d'urgence courts puis plus tard pour des communications standard par message, voix et vidéo.