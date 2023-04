Fin de semaine ! Et qui dit fin de semaine dit… Promotions. Aujourd'hui, nous allons, comme à notre habitude, vous présenter trois produits pour bien commencer la journée.

Commençons par la montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro. Cette montre se connecte à votre smartphone de n'importe quelle marque et vous donne, en plus de l'heure, des données concernant votre activité physique, votre rythme cardiaque, la qualité de votre sommeil et bien d'autres. Dotée d'un écran de 43 mm AMOLED, elle est parfaitement lisible. Son bracelet est en céramique.

Cette montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro est vendue 399 € au lieu de 599 € soit 33% de remise immédiate chez Boulanger. La livraison est gratuite, sous 48 heures.





Continuons avec le disque dur externe Seagate Basic. Ce stockage externe possède une capacité de 5 To et une connectique en USB 3.0. Ce disque plug and play est compatible avec tous types de systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, macOS ou encore Linux.

Ce disque dur externe Seagate Basic est commercialisé 109,99 € au lieu de 171,55 € chez Rue du commerce. Comptez 5,49 € pour la livraison, sous 3 jours.





Enchainons avec la caméra IP Tapo C200. Cette IPcam sans fil capture l'image à une définition de 1080p et est compatible avec Alexa et Google Assistant. Elle pivote à 360° sur l'axe horizontal et de 114° sur l'axe vertical. Elle peut aussi bien capturer de l'image de jour et de nuit.

Cette caméra IP Tapo C200 est proposée à 25,99 € au lieu de 49,90 € soit 48% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 24 heures.





