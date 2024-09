Huawei étoffe sa gamme de montres connectées et de tablettes avec le lancement de nouveaux produits. Jusqu'au 31 octobre prochain, ils sont associés à divers cadeaux et offres spéciales.

Montres connectées Huawei Watch GT 5 / GT5 Pro et D2

La nouvelle montre connectée Huawei Watch GT 5 affiche sur un écran Amoled couleur de 1,43 pouce ou 1,32 pouce selon le modèle (boîtier 41 mm et 46 mm en acier inoxydable). Elle est résistante à l'eau 5 ATM et certifiée IP69K.

Plus d'une centaine de modes d'entraînement sont au programme. Des fonctions sont dédiées à la course à pied et au cyclisme avec un suivi de performance avancé. Un système de positionnement Huawei Sunflower permet un suivi précis des activités en extérieur.

Avec système Huawei TruSense pour un suivi complet de la santé, la Huawei Watch GT 5 a une autonomie de jusqu'à 14 jours pour le modèle 46 mm et de jusqu'à 7 jours pour le modèle 41 mm.

La Huawei Watch GT 5 Pro (42 mm et 46 mm) reprend les bonnes recettes de la version non Pro en profitant de matériaux haut de gamme comme le titane, céramique et saphir.

Un mode de plongée en apnée jusqu'à 40 mètres propose des fonctionnalités idoines. Un suivi est spécifique au trail, tandis qu'une carte des parcours de golf fournit des vues 3D des terrains et des conseils de jeu.

La Huawei Watch GT 5 Pro / GT 5 est à partir de 249,99 €. Des écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i sont offerts. En rejoignant la newsletter de Huawei, il est en outre possible d'avoir une chance de gagner un smartphone Huawei Pura 70 Ultra et un deuxième bracelet.

À noter que dans le haut du panier, la Huawei Watch Ultimate est déclinée en vert et propose notamment des nouveautés en matière de parcours de golf. Elle est au prix de 899,99 €, avec en cadeau les Huawei FreeBuds Pro 3 et 3 mois d'abonnement gratuit de Huawei Santé.

Avec un écran Amoled de 1,82 pouce et moins sportive, la montre connectée Huawei Watch D2 est taillée pour le suivi de santé. Elle permet de surveiller la tension artérielle au poignet tout au long de la journée, y compris pendant le sommeil.

Le système TruSense combine un capteur de pression haute précision, une mini-pompe et un airbarg pour des mesures précises de la tension artérielle. Huawei parle d'une mesure ambulatoire de la pression artérielle au poignet.

La Huawei Watch D2 est au prix de 399,99 € avec en cadeau les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i. Avec le code A20SCALE, il est possible de bénéficier d'une balance Huawei Scale 3 gratuite.

Tablettes Huawei MatePad Pro 12.2 et MatePad 12X

Fonctionnant avec HarmonyOS 4.2, la tablette Huawei MatePad Pro 12.2 offre un affichage sur un écran Tandem OLED PaperMatte avec une luminosité maximale de 2 000 cd/m² et taux de rafraîchissement de 144 Hz. Elle profite d'une technologie anti-étincelles et de gravure anti-reflet à l'échelle nanométrique pour réduire la fatigue oculaire et les reflets.

Une sensation de papier est accentuée par la prise en charge du stylet Huawei M-Pencil de 3e génération, tandis qu'un clavier 2-en-1 Huawei Glide Keyboard est conçu pour la productivité. Épaisse de 5,5 mm, la tablette embarque une batterie de 10 100 mAh avec charge rapide 100 W (charge complète en 55 minutes).

La Huawei MatePad Pro 12.2 est à partir de 849,99 € avec le stylet M-Pencil 3 offert. Le code A100FBPRO3 permet d'ajouter gratuitement des écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro 3.

Pas de Tandem OLED PaperMatte pour la tablette Huawei MatePad 12X, mais un écran PaperMatte 12 pouces (LCD) d'une luminosité maximale de 1 000 cd/m² et taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 144 Hz.

Elle dispose d'une même puce Kirin T90A que la Huawei MatePad Pro 12.2 et d'une même capacité de batterie, mais cette dernière est avec charge rapide 66 W. Avec clavier Huawei Smart Magnetic Keyboard, elle prend également en charge le stylet Huawei M-Pencil 3.