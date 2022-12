Du 6 décembre jusqu’au 10 janvier, HUAWEI propose de très belles réductions sur son site. Que ce soit sur des écrans PC, sur des ordinateurs portables, des écouteurs ou encore des montres connectées, vous trouverez plein d’idées de cadeaux pour offrir à vos proches. Vous pouvez consulter l’intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Sur le site, vous profiterez de la livraison sous deux jours ouvrés, d’un paiement en x3/x4 avec CB et sans frais à partir de 149 €, mais aussi de la livraison gratuite à partir de 99 €.

Parmi les offres à ne pas rater, citons le smartphone HUAWEI Mate 50 Pro qui profite de 200 € de réduction.

Le mobile est doté d’une dalle OLED de 6,75 pouces avec une définition de 2616 x 1212 pixels, d’un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz et d'un taux d’échantillonnage de 300 Hz. Le smartphone est propulsé par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et 256 / 512 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, sur l’arrière, nous notons la présence d’une caméra de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 13 MP et d’un téléobjectif de 64 MP. Sur l’avant, vous profiterez d’un objectif ultra grand-angle de 13 MP avec un capteur 3D à détection de profondeur. Parfait pour les selfies. Le téléphone portable est doté d’une batterie de 4700 mAh accompagné d’un chargeur SuperCHarge de 66 W. Pour finir, il est compatible 4G+, Bluetooth 5.2 et WiFi.

Sur le site de HUAWEI, le smartphone HUAWEI Mate 50 Pro est au prix de 999 € au lieu de 1199 € avec la livraison gratuite (il faudra vous connecter avec votre HUAWEI ID).

Voici d'autres bons plans disponibles sur le site de HUAWEI :

PC portable

Divers



