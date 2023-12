Huawei fête Noël et le nouvel an ! Du 1er décembre au 7 janvier, bénéficiez de remises immédiates exceptionnelles jusqu’à 500 € sur une sélection de produits ainsi que d'un coupon de -5% valable sur une grande partie du site.

Smartphones, écouteurs sans fil, montres connectées, PC portables... Profitez des fêtes pour trouver ce que vous recherchez ou pour gâter vos proches, et tout ça à prix réduit. La livraison est en plus gratuite pour toutes les commandes dépassant 99 €.

Des cadeaux vous sont offerts sur certains articles et sont à rajouter à votre panier au moment de l'achat.

Voici une petite sélection de produits affichant des remises intéressantes sur le site officiel Huawei à cette occasion.

Commençons par le smartphone Huawei P60 Pro. Avec un design élégant à la texture perlée, il est équipé d'un écran LTPO de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et d'un verre Kunlun 10 fois plus résistant aux chutes.

Son téléobjectif ultra lumineux vous garantit de superbes photos même de nuit et quelle que soit la distance, et le téléobjectif Super Macro avec grande ouverture F2.1 et capteur anti-flou vous permet de capturer des détails époustouflants et nets.

La SuperCharge 88 W permet de recharger jusqu'à 50% en 10 minutes et est également disponible en sans fil à 50 W avec le mode Turbo.

Grâce à sa certification IP68, le P60 Pro résiste sans problème aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Il offre 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, et prend en charge la double SIM.

Le smartphone Huawei P60 Pro est en ce moment à 999 € au lieu de 1 199 €, soit 200 € d'économies. -5% de remise vous sont également offerts avec le code ACADEAU5. Livraison en 2 à 3 jours ouvrés gratuite.





On peut trouver également le smartphone suivant en réduction :

Huawei Mate X3 à 1 999 € (-200 €) + -5% de remise avec le code ACADEAU5 + écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5 en cadeau avec 2 écrans OLED UHD 120 Hz, verre Kunlun durable, 12 + 512 Go, appareil photo Ultra Vision 50MP, zoom optique x5, prise de vue rapide, double SIM, design pliable, IPX8, SuperCharge 66 W.



D'autres produits Huawei sont en promotion pour les fêtes de fin d'année, comme :

Montres connectées

Huawei Watch Fit 2 Active à 119,99 € (-30 €) + -5% de remise avec le code ACADEAU5 avec écran Huawei FullView AMOLED 1,74 pouce, appels Bluetooth, suivi d'hygiène de vie, transfert par contact, jusqu'à 10 jours d'autonomie, animations de fitness et étirements d’échauffement guidés par la voix pour 7 entraînements courants dont la course à pied, le vélo et la natation, données de course en temps réel, 97 modes d'entraînement, surveillance de la SpO2, de la fréquence cardiaque, du sommeil et du stress.





Huawei Watch GT 3 Classic à 169,99 € (-80 €) + -5% de remise avec le code ACADEAU5 avec cadran AMOLED 42 ou 46 mm verre 3D incurvé, micro intégré, appels Bluetooth, jusqu'à 14 jours d'autonomie, coach personnel de course à pied, surveillance précise de la fréquence cardiaque, suivi de la santé en continu, GNSS bi-bande à cinq systèmes, charge sans fil, +100 modes d'entraînement, GPS, BT 5.1.





Huawei Watch GT 3 Pro Elite à 279,99 € (-90 €) + -5% de remise avec le code ACADEAU5 avec corps et couronne rotative en titane, cadran AMOLED 46 mm verre saphir, suivi de la santé en continu, micro intégré, appels Bluetooth, jusqu'à 14 jours d'autonomie, étanchéité jusqu'à 30 m, données de plongée, +100 modes d'entraînement, GPS, charge sans fil, BT 5.2.





Huawei Watch D à 349,99 € (-50 €) + -5% de remise avec le code ACADEAU5 + balance Huawei Scale 3 Bluetooth Edition en cadeau avec écran AMOLED rectangulaire 1,64 pouce, mesure de la pression artérielle, analyse de l'ECG, gestion complète de la santé, jusqu'à 7 jours d'autonomie, assistant intelligent, bilans de santé quotidiens, +70 modes d'entraînement, thermomètre, tensiomètre, gestion des applications, IP68.

PC portables

Huawei MateBook D15 à 449,99 € (-350 €) avec écran IPS 15,6 pouces Huawei FullView, rapport écran/corps 87%, résolution FHD, Intel Core i5-1155G7, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, capteur d'empreinte digitale, WiFi 6, transferts inter-appareils simplifiés de fichiers, appairage par pop-up, son surround, charge rapide.





Huawei MateBook D14 à 749,99 € (-150 €) + -5% de remise avec le code ACADEAU5 avec écran IPS 14 pouces FullView, rapport écran/corps de 90%, Intel Core i5-1240P UMA, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, antenne Metaline Huawei pour des connexions réseau longue portée sur 270 m5, transferts inter-appareils avec SuperHub, amélioration de la voix personnelle mobile, 2 micros et 2 haut-parleurs intégrés.





Huawei MateBook X Pro à 1 799,99 € (-400 €) + -5% de remise avec le code ACADEAU5 avec large écran 14,2 pouces Huawei FullView 90 Hz et haute résolution 3,1K, vue étendue avec rapport écran/corps de 92,5%, luminosité intelligente, 16 Go de RAM, 1To SSD, Core 13ème génération, SuperCharge Turbo, 6 haut-parleurs Huawei Sound.

Plus d'offres exclusives Huawei spécial Noël et nouvel an vous attendent sur cette page dédiée.