Jusqu'au 18 février, HUAWEI propose des prix spéciaux et des cadeaux pour le lancement de ses trois nouveaux smartphones et de ses derniers écouteurs sans fil.

Les nouveaux smartphones HUAWEI

HUAWEI Mate X6

Il arbore un design ultra-fin et un boîtier pliable à quadri-courbure. Sa rigidité est renforcée par un cadre central en aluminium de qualité aéronautique, offrant une protection optimale contre les chocs.

Le verre Kunlun de 2ème génération offre une résistance aux chutes augmentée de 25×.





L'appareil photo Ultra Chroma XMAGE redéfinit la photographie mobile grâce à une reproduction des couleurs incroyablement précise. Avec 1 500 000 canaux spectraux et la technologie XD Fusion, chaque détail de couleur est analysé et ajusté.

Profitez d'une expérience multitâche sans effort, en passant facilement d'une application à l'autre ou en utilisant jusqu'à trois applications simultanément.

Le smartphone intègre 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, tandis que ses capacités de charge rapide HUAWEI SuperCharge filaire de 66 W et sans fil de 50 W assurent une recharge éclair.

En vous inscrivant à la newsletter, vous pouvez obtenir un coupon de -10 % à utiliser pour l'achat du HUAWEI Mate X6, proposé normalement à 1 999 €.

Pour l'achat du smartphone, vous recevrez également en cadeau une WATCH GT4 46 mm noire ou une WATCH GT4 41 mm blanche au choix.





HUAWEI nova 13 Pro

Avec son design au motif écossais, il est doté d'un écran quadri-courbé de 6,76 pouces avec une résolution 1,5K (2776 × 1224 px) et un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz. Renforcé par l’AI Display Turbo, qui optimise la qualité visuelle en temps réel, et une gradation PWM haute fréquence de 2 160 Hz, il garantit un affichage clair et éclatant.

Pour les photos, le nova 13 Pro intègre un capteur principal de 50 MP à ouverture physique réglable (F1.4-F4.0) et un appareil photo avant Ultra Portrait de 60 MP. La technologie AI Best Expression sélectionne le meilleur visage parmi plusieurs clichés, pour des portraits toujours parfaits. Grâce au réseau de filtres colorés RYYB et à la stabilisation optique, vos photos, qu'elles soient en mode paysage, portrait ou macro, capturent chaque détail avec précision.

Avec une batterie de 5 000 mAh et une technologie de recharge rapide HUAWEI SuperCharge Turbo à 100 W, l’appareil atteint 50 % de charge en seulement 9 minutes. De plus, le contrôle IA de la température assure une charge sûre et efficace.

Vous pouvez obtenir le HUAWEI nova 13 Pro à seulement 629,10 € au lieu de 699 € grâce au code A10NOVA13, avec en cadeau les écouteurs FreeBuds 6i.





HUAWEI nova 13

Son écran OLED plat de 6,7 pouces, sublimé par l'AI Display Turbo, offre des couleurs éclatantes et des contrastes profonds.

Avec son objectif avant ultra-large de 60 MP, capturez de magnifiques clichés qui révèlent chaque détail. La technologie AI Best Expression, quant à elle, optimise vos photos de groupe en sélectionnant les meilleures expressions pour que chaque visage soit parfaitement mis en valeur.

Grâce à la charge rapide HUAWEI SuperCharge Turbo 100 W, atteignez 50 % de charge en seulement 10 minutes.

Proposé à 549 €, le HUAWEI nova 13 tombe à 494,10 € avec le code A10NOVA13, avec en plus les écouteurs FreeBuds 6i offerts.

Les nouveaux écouteurs HUAWEI

HUAWEI FreeBuds Pro 4

Équipés de double drivers, ce sont les premiers écouteurs à prendre en charge la transmission sans perte de 2,3 Mbps grâce au codec audio L2HC 4.0 exclusif à HUAWEI et à la technologie améliorée NearLink. Les certifications HWA Lossless et Hi-Res Wireless Audio garantissent également une qualité sonore exceptionnelle.

Pendant les appels, les FreeBuds Pro 4 garantissent une communication claire, même par vent allant jusqu'à 10 m/s et dans des environnements bruyants pouvant atteindre 100 dB.

L'ANC intelligent dynamique vous permet de personnaliser votre expérience sonore tout en isolant efficacement le bruit ambiant.

Le contrôle par gestes vous permet de répondre ou de refuser les appels entrants simplement en inclinant ou en levant la tête.

Profitez d'une remise de 20 € sur les HUAWEI FreeBuds Pro 4 grâce au code A20FBPRO4, pour un prix final de 179,99 € au lieu de 199,99 €.