Aujourd'hui, nous vous proposons une sélection des meilleures offres de l'opération spéciale de Huawei : Nouveaux Produits, Nouveaux Styles qui est jusqu'à 15 Juin.

L'ensemble des offres promotionnelles est consultable sur le site officiel de Huawei, avec en prime :

La livraison gratuite à partir de 99 €, sous 2 jours ouvrés

Le paiement sans frais en plusieurs fois

Commençons notre sélection par le smartphone Huawei P60 Pro. Ce mobile haut de gamme est doté d'un écran LTPO OLED de 6,67" à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Coté photo, il affiche un triple capteur à l'arrière avec un appareil photo ultra grand-angle de 13 MP, principal de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP. Notons qu'un capteur de 13MP est présent pour les selfies. Sa batterie de 4815 mAh vous octroie une autonomie de plus de 24 heures. Sa mémoire interne est de 256 Go.

Ce smartphone Huawei P60 Pro est vendu 999 € au lieu de 1199 € soit 200 € de réduction pour les détenteurs d'un smartphone de la gamme Huawei P et Mate. Notons qu'une montre connectée Huawei Watch GT 3 est offerte à l'achat de l'appareil. La livraison est gratuite.

D'autres articles sont également en promo comme :

L'intégralité des offres est consultable sur le site officiel de Huawei.

