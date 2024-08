Jusqu'au 30 septembre, c'est la Rentrée ultra connectée Huawei : profitez de remises jusqu'à -20 % et également de réductions supplémentaires avec 10 % de remise en plus sur une large sélection de produits avec le code A10BTSFR. Certains articles non concernés par les -10 % proposent eux des codes spéciaux, que vous pourrez voir directement sur leur page.

Voici tout d'abord le HUAWEI MateBook D 14 2024.

Il dispose d'un écran 14 pouces IPS Fullview Eye Comfort avec une résolution de 1920 × 1200 px et un corps métallique résistant aux rayures.

Équipé d'une antenne Metaline Huawei, il permet des connexions réseau longue portée sur 270 m, augmentant la vitesse de téléchargement des fichiers tout en améliorant les performances anti-interférences.

Le processeur Intel Core i5-12450H offre des fonctions telles que Super Turbo et un TDP maximal de 30 W. En termes de collaboration multi-appareils, le MateBook D 14 prend en charge la fonctionnalité Super Device, permettant une connexion fluide avec d'autres appareils Huawei pour former un véritable bureau mobile. De plus, SuperHub facilite le transfert de texte et d'images entre les appareils.

Le MateBook D 14 intègre également des fonctions avancées telles que l'amélioration de la voix individuelle, la réduction du bruit et des options de visioconférence améliorées.

Le HUAWEI MateBook D 14 2024 version Core i5 est en ce moment en promotion à 599,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 200 € sur le site officiel, et vous bénéficiez également de -10 % de plus avec le code A10BTSFR. La livraison est offerte.





PC portables

Tablettes

HUAWEI MatePad 11.5''S Édition PaperMatte à 479,99 € soit -20 € + -10% avec le code A10BTSFR + stylet HUAWEI M-Pencil 3 offert (11,5" IPS FullView 2,8K 144Hz anti-reflet, 256 Go ROM, WiFi, 8800 mAh, processeur Kirin 9000WL octa-core, BT 5.2, 13MP arrière, 4 haut-parleurs, charge rapide...)





(11,5" IPS FullView 2,8K 144Hz anti-reflet, 256 Go ROM, WiFi, 8800 mAh, processeur Kirin 9000WL octa-core, BT 5.2, 13MP arrière, 4 haut-parleurs, charge rapide...) HUAWEI MatePad Pro 13.2 à 849,99 € soit -150 € + -100 € avec le code A100MATEPAD13 + stylet HUAWEI M-Pencil 3 et clavier HUAWEI Smart Magnetic Keyboard MatePad 13 QWERTY offerts (écran 13,2" OLED flexible 2,8K, 12 Go RAM, 256 Go ROM, WiFi, 10100 mAh, processeur Kirin 9000W octa-core, BT 5.2, 13MP arrière, 6 haut-parleurs, charge rapide...)

Montres connectées

HUAWEI WATCH Buds à 299,99 € soit -200 € + -50 € avec le code A50WATCHBUDS (2-en-1 avec écouteurs IPX4, verre 3D incurvé, 47 mm, GPS, BT 5.2, charge sans fil, suivi santé avec SpO2, réduction de bruit active, appels avec réduction de bruit par IA, +80 modes d'entraînement, autonomie jusqu'à 3 jours...)





(2-en-1 avec écouteurs IPX4, verre 3D incurvé, 47 mm, GPS, BT 5.2, charge sans fil, suivi santé avec SpO2, réduction de bruit active, appels avec réduction de bruit par IA, +80 modes d'entraînement, autonomie jusqu'à 3 jours...) HUAWEI WATCH GT 3 Pro Elegant Céramique Blanc à 299,99 € soit -300 € + -50 € avec le code A50GT3PROFR (1,32" AMOLED, titane et verre saphir, 43 mm, GPS, BT 5.2, microphone intégré, charge sans fil, étanchéité 30m, +100 modes d'entraînement, suivi de la santé en continu, autonomie jusqu'à 7 jours...)

Écouteurs sans fil

HUAWEI FreeBuds 5 à 119,99 € soit -40 € + -30 € avec le code A30FREEBUDS5 (audio Hi-Res, annulation du bruit active, design open-fit avec courbes continues, BT 5.2, autonomie 30h, haut-parleur ultra-magnétique avec basses puissantes, IPX4, annulation du bruit par IA lors des appels...)

